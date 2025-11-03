Head of Group IT - Prima Vård
2025-11-03
Prima Vård befinner sig i en tillväxt- och förändringsfas och söker nu en engagerad och utvecklingsorienterad Head of Group IT med en strategisk förmåga inom IT/IS/AI samtidigt som du har en taktisk och operativ förståelse. Tjänsten är placerad vid Prima Vård-koncernens huvudkontor i centrala Malmö.
Du kommer inledningsvis på uppdrag av koncernledningen göra en genomgång och utvärdering av nuvarande strategi, lösningar, organisation och samarbetspartners inom IT/IS/AI. I den efterföljande fasen kommer du tillsammans med dina medarbetare implementera den nya IT-strategin och de nya arbetssätten. Allt syftar till att skapa tydliga mervärden för patienter/kunder, medarbetare och övriga intressenter.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och tillträdesdatum kan anpassas till din nuvarande uppsägningstid.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då vi löpande gör ett urval för intervjuer.
Du erbjuds en kvalificerad och utvecklande tjänst i en ledande vårdkoncern. Du får en nyckelroll i vidareutvecklingen av koncernen.
Prima Vård kännetecknas av korta beslutsvägar, lyhördhet, en hög ambitionsnivå och professionalism.
Koncernen har för närvarande 2-3 anställda inom IT. Du arbetar nära VD och COO samt rapporterar till koncernledningen.
Du har ett strategiskt perspektiv med ett tydligt fokus på verksamhetsutveckling och att skapa nya värden för våra patienter/kunder och medarbetare. Samtidigt trivs du med att arbeta nära den operativa verksamheten.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• IT-strategi och målbild: Definiera koncernens målarkitektur och färdplan; säkerställ att affärsområdenas planer hänger ihop med helheten.
• Organisation, förändringsledning och styrning: Du leder övergripande styrning, sätter ramar och säkerställer att våra lösningar är säkra, skalbara och kostnadseffektiva.
• IT-governance: Sätt principer, policys och minimikrav och följ upp efterlevnad.
• Enterprise-arkitektur, infrastruktur, integration och systemmiljö: Äga koncerngemensamma standarder för identitet och åtkomst (IAM), nät & anslutningar, data/integrationsmönster och API-principer.
• Informationssäkerhet och regelefterlevnad: Tillsammans med verksamhet och juristfunktion säkra att lösningar uppfyller krav i vårdsektorn (t.ex. PDL, GDPR och NIS2).
• Leverantörsstyrning och kostnadskontroll: Sätta riktlinjer för upphandlingar och leverantörsstyrning, etablera ramavtal, KPI:er och uppföljning.
• Risk, kontinuitet och incidenthantering: Säkerställa koncerngemensamma processer för riskhantering, BCM/DR och incidentrespons.
• Data, AI och framtida möjligheter: Stärka koncernens datakapabilitet. Förbättra insamling, strukturering och användning av data inom hela verksamheten. En central del är att koppla samman IT-miljön och bygga upp ett gemensamt data warehouse som samlar data från regioner, interna system och andra relevanta källor. Målet är att driva koncernen mot att bli mer datadriven genom moderna datainfrastrukturer och effektiv, säker hantering av data.
Vi är en organisation med låga marginaler där IT-investeringar måste vägas på guldvåg och kostnadskontroll är en central del av arbetet. Du är van att verka i miljöer där låg driftskostnad är en framgångsfaktor - för att frigöra resurser till kärnverksamheten. Hos oss innebär det att varje sparad krona kan gå till att ta hand om våra patienter.
Vissa resor i Sverige ingår i tjänsten.
Vem är du?
Vi tror att du har någon form av påbyggnadsutbildning (högskola/universitet eller YH/KY) inom IT-området.
Du har troligen minst 5 års relevant erfarenhet från liknande ansvarsområden och arbets-uppgifter. Du jobbar troligen idag som IT-chef, IT Manager, IT Operations Manager, Infrastructure Manager, IT Service Delivery Manager eller annan liknande roll.
Vi ser det positivt om du nu vill ta ett ökat ansvar och ser tjänsten som ett naturligt utvecklingssteg i din IT-karriär.
Du har förmågan och intresset av att arbeta strategiskt med ett tydligt affärs- och verksamhetsfokus. Samtidigt vill vi att du har en operativ förståelse för IT-området.
Du har tidigare jobbat med budgethantering/-uppföljning och kostnadskontroll.
Du har gedigen beställarkompetens från aktuella ansvarsområden. Du har också god kunskap om digitalisering av verksamheter. Du ser IT som en möjliggörare för att åstadkomma en effektivare verksamhet och som en viktig förutsättning för att kunna skapa nöjda kunder och konkurrensfördelar.
Du har tidigare erfarenhet av att hantera IT-drift, IT-infrastruktur, molntjänster, digitalisering och säkerhetssystem. Vidare har du intresse för och erfarenhet av kvalificerat projektarbete inom IT-området.
För att lyckas som Head of Group IT är du drivande samt har lätt för att kommunicera, inspirera, entusiasmera och skapa goda relationer internt och externt. Du har förmågan att strukturera, planera och utveckla verksamheter och har goda ledaregenskaper. Du har en professionell framtoning samtidigt som du har integritet och ett gott omdöme.
Du är driven med en tydlig intressentorientering. Du har ett stort intresse av att utveckla IT som ett affärsstöd/-möjliggörare. Som person är du utåtriktad, drivande, förtroendeingivande, målmedveten och resultatinriktad. Vidare är du ansvarstagande med fokus på värde, risk och resultat.
B-körkort krävs för tjänsten.
Vid den aktuella rekryteringen använder vi oss av arbetspsykologisk testning för kandidater utvalda till intervju och bakgrundskontroll för slutkandidat.
Om verksamheten
Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med omkring 150 lokala vårdenheter och cirka 500 000 listade patienter i ungefär hälften av Sveriges regioner. Nordstjernan är huvudägare sedan 2018, med bolagets VD, Hugo Lewné, som minoritetsägare.
Läs mer om verksamheten på https://primavard.se/
och huvudägaren på https://nordstjernan.se/ Ersättning
