Hårtransplantations assistent

Skövdekliniken AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skövde
2025-11-29


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Skövde, Tibro, Tidaholm, Götene, Skara eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Skövdekliniken AB i Skövde

Publiceringsdatum
2025-11-29

Om företaget
Vi är en skönhetsklinik som jobbar med allt inom skönhet/laser/injektioner/kosmetiska tatueringar och nu hårtransplantationer. Vi vill leverera våra patienter den bästa garantin och kvaliteten som finns...

Dina arbetsuppgifter
Assistera vid hårtransplantationer och vid förberedelser inför behandlingar
Ansvara för sterilisering, förberedelse av instrument, hantering av material
Ta emot och informera patienter före och efter behandling
Stödja vårdteamet under behandling och återhämtningsfas
Dokumentation och eftervård enligt klinikens rutiner

Vi söker dig som

Har relevant erfarenhet eller utbildning (t.ex. vård, hygien, patientbemötande, medicinsk assistans eller liknande)
Är noggrann, ansvarstagande och har god hygienisk disciplin
Har god kommunikationsförmåga och kan bemöta patienter med respekt och empati
Kan arbeta i team och är flexibel med arbetsuppgifter

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: Info@skovdekliniken.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hår".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Skövdekliniken AB (org.nr 559014-7632), http://www.skovdekliniken.se
Torggatan 17 (visa karta)
541 30  SKÖVDE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9621117

Prenumerera på jobb från Skövdekliniken AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Skövdekliniken AB: