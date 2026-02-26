Hardware Engineer Electrical Systems - Hvdc
2026-02-26
Möjligheten
Energi är grunden för ett fungerande samhälle, framtidens energisystem kräver ny teknik, hög tillförlitlighet och global skala. Vill du vara med och bygga den nya infrastrukturen?
Hitachi Energy levererar idag elnätsteknologi som försörjer över tre miljarder människor världen över. Vill du göra skillnad tillsammans med oss? Nu söker vi en Hardware Engineer - Electrical Systems till vårt team i Ludvika.
Du kommer att arbeta med modernisering och uppgradering av världens mest avancerade HVDC-anläggningar tillsammans med erfarna ingenjörer och internationella projektteam. Rollen ger dig möjlighet att utvecklas inom elkonstruktion, systemintegration och industriella processer - samtidigt som dina lösningar bidrar direkt till energiomställningen.
Du deltar i framtagning av tekniska lösningar för kontroll- och skyddssystem och kommer successivt att få ta större ansvar i takt med din kompetensutveckling.
Hur du kommer att göra skillnad
Medverka i design och dokumentation av hårdvarulösningar för kontroll- och skyddssystem
Ta fram översiktsritningar, kretsscheman, layouter och teknisk dokumentation
Arbeta i CAD-verktyg och digitala konstruktionsmiljöer
Samverka med verkstad, site och projektteam
Delta i tester, verifiering och teknisk uppföljning
Bidra till förbättring av arbetssätt och tekniska lösningar
Din bakgrund
God datorvana och förmåga att arbeta strukturerat i tekniska miljöer
Erfarenhet av CAD-verktyg och teknisk dokumentation
Tekniskt intresse och vilja att utvecklas inom elkraft och industriella system
Eftergymnasial utbildning inom el, elektronik, automation eller motsvarande
Förmåga att kommunicera på svenska och engelska.
Meriterande är om du har 3-4 års arbetslivserfarenhet med erfarenhet från från el-, energi- eller industribranschen
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal och trygg anställning
Flexibla arbetstider.
Företagshälsovård och friskvårdsbidrag
Skräddarsydda utbildningar och karriärvägar inom Hitachi Energy - både lokalt och globalt
Ett inkluderande och mångsidigt team med över 70 nationaliteter i Sverige
Kompletterande bidrag vid föräldraledighet
Förmånsportal med över tusen rabatter och erbjudanden
Möjlighet att påverka framtidens energilösningar
Varför Hitachi Energy?
Hos oss är innovation, hållbarhet och samarbete kärnan i allt vi gör. Vi är ett globalt företag med lokal närvaro, där varje medarbetare bidrar till en grönare framtid. Vill du vara med på vår resa? Ta chansen och ansök idag!
Rekryterande chef Daniel Moren, daniel.moren@hitachienergy.com
Rekryterande chef Daniel Moren, daniel.moren@hitachienergy.com

svarar gärna på dina frågor om tjänsten. Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Mikael Hjort, +46 107-38 29 86; Unionen: Fredrik Holmgren, +46 107-38 21 85; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 10 7387043. Alla andra frågor kan riktas till Talent Partner Eva Schölin, eva.scholin@hitachienergy.com
