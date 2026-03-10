Handledare feriearbetare
2026-03-10
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kirunabostäder AB i Kiruna
Kirunabostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Kiruna kommun och är en viktig aktör i utvecklingen av Kiruna. Bolaget ska bidra till att stärka och utveckla boendet för alla människor i Kiruna kommun.
Kirunabostäder äger 2 182 lägenheter och 42 500 kvadratmeter lokaler samt förvaltar drygt 212 000 kvadratmeter kommunala fastigheter. Idag är vi 145 anställda som har arbetat fram den värdegrund som gäller i bolaget - Tillsammans, Engagemang och Omtanke.
Till sommaren söker vi två handledare för feriearbetande skolungdomar. Vi söker dig som vill leda gruppen och tillsammans utföra grönyte- och markskötsel i Kirunabostäders fastighetsbestånd samt kommunala fastigheter i centrala Kiruna.
Som handledare samordnar och leder du en grupp ungdomar inom tilldelade grönyteområden. Deras arbetet innebär i huvudsak gräsklippning, ogräsrensning, renhållning av gårdar, grönområden och lekplatser. Även enklare reparationer av yttre anläggningar kan förekomma. Du har ansvar för att arbetsmiljöregler och säkerhetsrutiner följs samt tidrapportering. Att kunna kommunicera på ett bra sätt med ungdomarna är en förutsättning. Arbetet som handledare är utvecklande, utmanande och det är en roll som ställer krav på kompetens, initiativförmåga och förmågan att kunna inspirera ungdomar i arbetet.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande uppgifter samt erfarenhet av gräsklippare och gräsröjare. Du ska ha lätt för att samarbeta, vara flexibel och serviceinriktad samt kunna arbeta både självständigt och i grupp. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort B.
Eftersom arbetet innebär daglig kontakt med kollegor och ungdomar ser vi att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande.
ÖVRIGT
Utdrag ur polisens belastningsregister krävs vid anställning. Ansök via Polismyndigheten.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311672". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kirunabostäder AB
(org.nr 556531-8622) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kiruna kommun, Kirunabostäder AB Kontakt
Fastighetschef
Ulrika Niia ulrika.niia@kirunabostader.se 0980-708 60 Jobbnummer
9789247