Handläggare till placeringsenheten
2025-11-10
Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker tre placeringshandläggare!
Två av tjänsterna är en tillsvidareanställningar på 100%, den tredje är ett vikariat på 100%.
Alla tjänsterna startar i januari eller enligt överenskommelse.
Avdelningen styrning och ledning hos förskoleförvaltningen består av tre olika enheter. Placeringsenheten ansvarar för förskoleplaceringar i Göteborgs Stad. Enheten är organiserad i team baserat på geografiska områden: Nordost, Sydväst, Hisingen och Centrum. Idag arbetar totalt 22 placeringshandläggare på enheten och vi arbetar tillsammans på ett aktivitetsbaserat kontor.
Placeringsuppdraget är brett och som handläggare administrerar du allt som sker under ett barns placeringstid, från ansökan till avslut av platsen. Att placera barn på stadens kommunala förskoleverksamheter sker i samarbete med verksamhetschefer och rektorer. Som placeringshandläggare arbetar du även tillsammans med andra professioner inom förvaltningen eftersom placeringen av barn har en nära koppling till både ekonomi och förskolans bemanning (HR), du blir en del av en större helhet. Det är ett uppdrag där man arbetar med myndighetsutövning utifrån politiskt beslutade placeringsregler och skollagen samt ett stödjande uppdrag där man stödjer vårdnadshavare och rektorer. I arbetsuppgifterna ingår också handläggning av fakturor och avgifter, kontakt med andra kommuner med mera. Registrering och uppföljning av barn med placering i fristående verksamheter görs månatligen av utsedda handläggare. Det finns variation i arbetsuppgifterna då alla inte gör allt.
Verksamhetssystemet för placeringsarbetet är IT-systemet IST administration och kunskaper i och intresse av den digitala utvecklingen behövs då vi arbetar med att förenkla och förbättra våra processer. Kvalifikationer
För denna tjänst söker vi dig som har:
• Högskoleexamen med inriktning offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Mycket goda IT-kunskaper och behärskar de vanligaste IT-systemen som till exempel Office 365
• Mycket god språklig förmåga, skriftligt och muntligt på svenska.
Meriterande faktorer:
- Erfarenhet av att ha arbetat med myndighetsutövning och/eller förskoleverksamhet.
- Kunskaper i verksamhetssystemen IST administration förskola och ärendehanteringssystemet digitalfox.
Du behöver kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra, och du har förmåga att navigera i olika digitala system med lätthet. Arbetet innebär att du ibland kommer att arbeta under tidspress, vilket ställer krav på ett ordningssinne, struktur och noggrannhet. Du har en förmåga att tänka systematiskt och balansera flera krav samtidigt. I rollen ingår att möta vårdnadshavare i komplexa och ibland stressande situationer, vilket kräver att du kan behålla lugnet, arbeta effektivt under press och hantera svåra samtal på ett professionellt sätt.
Vi söker en person som är en bra teamspelare och som ser värdet i att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål. Samtidigt värdesätter vi att du kan ta eget ansvar och arbeta självständigt. Du har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer och ser kollegialt stöd som en viktig del av arbetet.
Intervjuer och urval sker kontinuerligt under hela annonseringsperioden.
Välkommen med din ansökan! Övrig information
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? Kontakta Göteborgs Stads växel, Kontaktcenter på telefonnummer 031-365 00 00 och förklara ditt ärende så kopplas du vidare till ansvarig HR-specialist på Enheten för Kompetens och Arbetsmarknad. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Om Oss
På Förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7 000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: . https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-i-forskoleforvaltningen
Välkommen till världens viktigaste jobb! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
