Handläggare till Leader Grogrund
2026-01-20
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige
Vi söker en handläggare med hjärta för landsbygdsutveckling och Jämtland och Härjedalen.
Leader Grogrund är en ideell förening som har i uppdrag att verka för en god samhälls- och näringslivsutveckling i kommunerna Härjedalen, Berg, Östersund, Krokom och Åre genom att bevilja medel för projektidéer för landsbygdsutveckling via arbetsmetoden Leader inom EUs Landsbygdsprogram.
Vi är i andra halvan av programperioden som ska stärka den lokala utvecklingen och attraktiviteten i Jämtland och Härjedalen. Vill du vara med på vår resa? Är du den vi söker för att utveckla verksamheten och bidra till lyckade landsbygdsutvecklingsprojekt?
I ditt arbete ingår att Du
• vägleder och informerar lokala organisationer, företag och privatpersoner om hur man startar och driver Leaderprojekt.
• handlägger ansökningar i Jordbruksverkets IT-system och gör dem så kompletta och tydliga som möjligt i dialog med projektägare.
• sammanställer underlag av ansökningar om projektstöd inför bedömning i den lokala styrelsen, LAG-styrelsen.
• håller i startmöten och följer därefter upp beviljade projekt, samlar in resultat och sammanställer utvärderingar.
• gör underlag för vissa utbetalningar och rapportering.
• bidrar i arbetet med Leader Grogrunds primära kommunikationskanaler så som webb, Instagram och Facebook.
Vi är en liten personalgrupp på fyra personer som jobbar tajt men är utspridda i vårt geografiska område. Du arbetar tillsammans med övrig personal på utvecklingskontoret under ledning av en verksamhetschef. Geografisk placering av arbetsplats är flexibel utifrån var du bor.
Personliga egenskaper som vi söker:
Du är engagerad, lösningsfokuserad, noggrann, strukturerad samt prestigelös med god samarbetsförmåga.
Kvalifikationer;
• Du har erfarenhet av att arbeta med projekt inom landsbygdsutveckling, gärna inom Leader.
• Du är känner till regionala och europeiska styrdokument som är av relevans för arbetet.
• Du har god kunskap om offentlig och privat förvaltning, EU-program samt olika stödformer.
• Du har ett brett nätverk och förmåga att vidga det.
• Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt grundläggande färdigheter i engelska.
• Du har goda kunskaper i Office 365, inklusive Outlook, Teams och OneDrive.
• Du har högskoleutbildning eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant för arbetsuppgiften.
Om tjänsten;
• Tjänsten är en visstidsanställning t.o.m 27-12-31 på heltid, önskemål om deltid på lägst 75% kan diskuteras.
• Tillträde 2026-04-15 eller enligt överenskommelse
• Kollektivavtal via Fremia (Tjänstepersoner inom civilsamhället), målstyrd arbetstid tillämpas.
• Körkort och tillgång till bil erfordras eftersom arbetsuppgifterna kan innebära resor.
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 skicka CV och personligt brev till marianne@leadergrogrund.se
och skriv "Jobbansökan" i ämnesraden.
Frågor om tjänsten besvaras av verksamhetschef Marianne Larm Svensson, 070-5857610.
Läs mer om föreningen: www.leadergrogrund.se
Information om Leader finns på Jordbruksverkets hemsida https://jordbruksverket.se/lokaltleddutveckling. Så ansöker du
E-post: marianne@leadergrogrund.se
Verksamhetschef
Marianne Larm Svensson marianne@leadergrogrund.se 0705857610
