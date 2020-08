Handläggare till en stor myndighet i Stockholm sökes! - Manpower AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Manpower AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2020-08-24Har du en universitets- eller högskoleutbildning? Har du även arbetat som Handläggare eller i en liknande roll med ärendehantering och beslutsfattande? Nu söker vi på Manpower dig som vill ta chansen och arbeta på en stor myndighet i Stockholm. Myndigheten verkar inom transportområdet och är en av Sveriges största myndigheter. Konsultuppdraget startar den 22 september och pågår fram till årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Ansök redan idag!Start: 22 septemberUppdragslängd: till årsskiftet med chans till förlängningOrt: KistaOmfattning: 100%Arbetstider: vardagar 08.00 - 16.30Om rollen som Handläggare:I rollen som handläggare kommer du att få arbeta i ett kundorienterat förhållningsätt där tempot är högt och där olika ärenden hanteras parallellt. Arbetet kommer således vara självständigt och varierande och du kommer ha många bollar i luften samtidigt. Som handläggare innebär arbetet både administrativa och kommunikativa arbetsuppgifter. Du kommer att vara ett stöd för ordinarie utredare genom att utföra diverse administrativa moment samtidigt som du också kommer ha kontakt med våra kunder och andra myndigheter. En huvudsaklig arbetsuppgift kommer vara att fatta beslut i olika ärenden. Mer specifikt kommer arbetsuppgifterna bland annat innebära följande:* självständigt arbete utifrån riktlinjer och praxis.* utarbeta förslag, exempelvis beslutsunderlag.* planera och följa upp ärenden.* utreda, granska och handlägga ärenden, samt fatta beslut i enklare ärenden.* avrapportera utredningsresultat och ge förslag på beslut.* analysera och utvärdera arbetsuppgifter och projekt.* arbete av utredande och/eller samordnande karaktär.* genomföra och följa upp aktiviteter.Din bakgrund för tjänsten som Handläggare:För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande krav på utbildning och kompetens:2020-08-24* Högskoleutbildning med avslutad examen* Minst 1 års arbetslivserfarenhet av rollen som handläggare eller erfarenhet av en liknande tjänst där du hanterat ärenden och agerat beslutsfattande* Kunskaper i MS Office eller likvärdigt, en god data- och systemvana samt god förmåga att effektivt navigera mellan olika applikationer.* Mycket goda kunskaper i svenska, det vill säga god förmåga att kommunicera i tal och skrift samt hög läsförståelse.Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat i offentlig verksamhetPersonlighet:För att både passa in i rollen som Handläggare och trivas ser vi att du är både kundorienterad och serviceinriktad. Du är bra på att lyssna och prata med människor, ge god service och se möjligheter.Du är också förändringsbenägen och flexibel avseende arbetsuppgifter och arbetsmetoder.Du har vidare en god förmåga att bibehålla lugn och kontroll och hålla ett gott bemötande, även under stressiga situationer och du är lösningsorienterad. Du har en god förmåga till självständigt, effektivt och strukturerat arbete, och en god samarbetsförmåga.Vad kan vi på Manpower erbjuda dig?Manpower är Sveriges och världens ledande bemanningsbolag. Vi är stolta över att förmedla arbete till över en miljon människor runt om i världen varje år. Vi som arbetat på Manpower gör vårt allra bästa för att just du ska trivas och utvecklas på din arbetsplats tillsammans med oss!Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor.Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag och fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal.Ansökan / Manpowers rekryteringsprocess för rollen som Handläggare:* Så snart du skickat in din ansökan via vår hemsida kommer vi att evaluera ditt CV för att säkerställa att du matchar vår kunds krav på kompetens. Därför är det viktigt att du formulerar dig tydligt med både månad och år i ditt CV samt beskrivande text av relevant utbildning och arbetslivserfarenhet.* Stämmer din utbildning och kompetens på vår kunds krav kommer vi inom kort ringa dig för en personlig telefonintervju, där vi berättar mer om tjänsten och du får möjlighet att ställa frågor. Därför vill vi be dig ha din telefon i närheten efter att du skickat in ansökan.* Notera att vi inte kan ta emot din ansökan via e-post, och urval sker löpande.* Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Varaktighet, arbetstidHeltid TemporaryNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2020-09-07Manpower AB5331510