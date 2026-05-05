Handläggare IT (Vikariat)
Vi söker en vikarie till befattningen Handläggare IT till Stabsenheten vid Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum (FMUndSäkC) med placeringsort i Uppsala.
FMUndSäkC tillgodoser Försvarsmakten med utbildningar inom underrättelse- och säkerhetstjänst. Som handläggare IT arbetar du i Stabsenheten som har som uppgift att stödja och skapa förutsättningar för chefen för FMUndSäkC att planera, genomföra och följa upp dess verksamhet.
Verksamhetsområde omfattar både Uppsala och Halmstad, med enstaka resor till Halmstad per år. Du förväntas kunna delta i olika typer av arbetsgrupper både internt och externt FMUndSäkC. Din roll som handläggare IT innebär mycket kontakter med människor.
Om befattningen
Som handläggare IT bidrar du till att säkerställa en robust, säker, tillgänglig och ändamålsenlig IT-miljö som stödjer FMUndSäkC operativa och administrativa verksamhet. Tjänsten innebär bland annat att stödja verksamheten genom att planera, samordna, administrera och följa upp IT-relaterade tjänster, system och beställningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Handlägga ärenden rörande IT-system, IT-tjänster, användarstöd och samband
Samordna beställningar, förändringar och avveckling av IT-utrustning och användarkonton
Fungera som kontaktperson mellan verksamheten och IT-leverantörer/försvarsmaktens IT-organisation
Medverka i kravställning, uppföljning och dokumentation av IT-lösningar
Säkerställa att IT-hantering sker i enlighet med gällande regelverk, säkerhetsbestämmelser och informationssäkerhetskrav
Stödja chefer och medarbetare i IT-relaterade frågor
Delta i utvecklings- och förbättringsarbete kopplat till IT-processer
Bidra vid incident- och störningshanteringPubliceringsdatum2026-05-05Kvalifikationer
Gymnasial utbildning med dator-, IT-, teknikinriktning eller utbildning/arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Minst två års arbetslivserfarenhet inom IT
Goda kunskaper om datorer och kringutrustning
God kunskap i Officepaketet
B-körkort
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande
Erfarenhet/tidigare anställning i Försvarsmakten
Kunskaper i Försvarsmaktens IT-stödsystem tex SAP/PRIO, Emilia och Vidar
Erfarenhet av stabsarbeteDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en positiv och hjälpsam inställning och trivs i en miljö där samarbete och kommunikation är viktig. Du är strukturerad och noggrann i ditt arbete och ser lösningar och tar initiativ när utmaningar uppstår. Du gillar att ta ansvar, har lätt att följa rutiner och en vilja att arbeta mot gemensamma mål.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Övrig information
Anställningsform: Vikariat, ett år. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Arbetsort: Uppsala, tjänsten innebär enstaka tjänsteresor inom Sverige.
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Befattningsnivå: Civil
För upplysningar om befattningen kontakta:
Malin Jonsson, chef Stödavdelningen
Nås via växel, telefonnummer: 0505-45 10 00
För upplysningar om rekryteringsprocessen kontakta:
Ann H Forsman, HR-generalist
Nås via växel, telefonnummer: 0505-45 10 00
Fackliga representanter:
Officersförbundet - Jonas Nilsson
Försvarsförbundet - Carolina Björkemyr
SACO-S FM Uppsala- Stephen Haughey
Samtliga nås via telefonnummer: 010-820 00 99Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-22 Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
