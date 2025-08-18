Handläggare inskrivning
Vill du arbeta i en unik myndighet med uppdrag att forma framtidens totalförsvar? Då har du kommit rätt!
I Karlstad finns vi i nya och fina lokaler med bra möjligheter till parkering och ca 13 minuters promenad till centrum.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att vara inriktade på att stödja mönstringsprocessen och en del av arbetet består i att ansvara och leda utvecklingsprojekt inom enheten och myndigheten. Du kommer också att arbeta med att handlägga ärenden som har med inskrivning till värnplikt att göra och ge stöd och råd gällande enhetens ansvarsområden till kollegor eller uppdragsgivare.
Arbetsuppgifterna innefattar även att stödja logistiken, dvs att planera vilka som ska mönstra när, och på vilket prövningskontor och du kommer att kravställa förändringar i vårt verksamhetssystem. Du kommer även att få ansvara för någon av de uppdragsgivare som använder Plikt- och prövningsverket för prövning av kandidater vid sin rekryteringsprocess.
Din arbetsplats är på produktionsledningen för inskrivning och antagning i Karlstad och du kommer att ingå i en arbetsgrupp bestående av fyra handläggare, tre samordnare och en enhetschef. I Stockholm, Malmö och Göteborg finns enheterna för inskrivning som också tillhör enheten. Vi har en kamratlig känsla och en stor lojalitet mot våra medarbetare inom arbetsgruppen och hela myndigheten. För att skapa gemensamhet och hålla dig uppdaterad förekommer växeltjänstgöring. Det innebär att du under några dagar per halvår arbetar på något av våra prövningskontor med att träffa mönstrande och skriva in dem till Försvarsmaktens grundutbildningsbefattningar. Därför är det bra om du har erfarenhet av värnplikt.Kvalifikationer
Du har en eftergymnasial utbildning eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer
relevant. Du behöver ha erfarenhet av att leda utvecklingsarbete och god kunskap om totalförsvaret. God vana att arbeta i olika IT-system och använda Microsoft Officepaketet är en förutsättning.
Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet inom totalförsvarsmyndigheter och genomfört värn- eller civilplikt.
Dina personliga egenskaper
Du ska uppskatta att ta ansvar för att strukturera och leda eget arbete inom ditt ansvarsområde vilket kräver hög arbetsmoral men också att du är nyfiken och pålitlig. För att du ska trivas hos oss krävs att du också uppskattar att lösa uppgifter tillsammans med andra. Genom att vara prestigelös, flexibel och samarbetsvillig kan du prioritera och planera ditt arbete tillsammans arbetsgruppens gemensamma uppgifter.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare som inleds med sex månaders provanställning.
Du har möjlighet att träna på arbetstid och erbjuds förmånligt friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också föräldrapenningtillägg och upp till 35 semesterdagar beroende på ålder. Läs mer om vilka förmåner och villkor vi har på vår webbplats: https://www.pliktverket.se/jobba-hos-oss
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör därför en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv för att spegla det samhälle vi verkar i. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
