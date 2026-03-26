Handläggare inom samlingsarbete
Just nu söker Kungliga biblioteket (KB) tre engagerade handläggare som ska jobba med KB:s unika samlingar. Vill du tillhöra en verksamhet som har i uppdrag att samla in, beskriva och tillgängliggöra Sveriges kulturarv till forskning och allmänhet? Ansök nu!
Arbetsuppgifter
Som handläggare vid Kungliga biblioteket blir du en viktig del av arbetet med att utveckla och förvalta våra omfattande samlingar, både fysiska och digitala. Du bidrar aktivt i KB:s samlingsförvaltning med särskilt fokus på att utveckla nya arbetssätt i hela samlingskedjan. I rollen ingår att arbeta med insamling, uppordning, beskrivning och förmedling av våra samlingar, liksom att handlägga frågor från forskare och andra användare som söker stöd.
Arbetet omfattar även att förbereda material inför tillgängliggörande och digitalisering, vilket innebär både praktiska och administrativa moment. Du kommer dessutom att medverka i utvecklingen av processer inom avdelningens uppdrag, där din kunskap och ditt engagemang bidrar till att skapa långsiktigt hållbara rutiner och moderna arbetssätt.
Två av tjänsterna är tillsvidareanställningar och kommer att fokusera på samlingarna vardagstryck, kartor och bilder respektive handskrifter och personarkiv. Båda har möjlighet till breddning på sikt. En av tjänsterna är tidsbegränsad och kommer att fokusera på handskrifter och personarkiv.
Som medarbetare på KB bidrar du med din erfarenhet och kompetens till den ständiga utvecklingen av KB:s verksamhet och medverkar till ett bra och respektfullt arbetsklimat.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du:
• akademisk examen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller arkivvetenskap
• dokumenterad erfarenhet av arbete med samlingar eller arkiv
• erfarenhet av service till forskare och allmänhet från bibliotek, museer eller arkiv
• erfarenhet av katalogisering eller förteckning av samlingar eller arkiv
• god kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande är:
• egen forskning inom relevanta ämnesområden
• kurser inom digital samlingsförvaltning och/eller digitalt bevarande
• aktuell erfarenhet av arbete med digitala samlingar och/eller digitalt bevarande
• ämneskunskaper kopplat till KB:s samlingar till exempel inom humaniora eller samhällsvetenskap
Som person är du en problemlösare som trivs med nya utmaningar och snabbt hittar vägar framåt. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med andra. Du har en god förmåga att planera, organisera och strukturera ditt arbete, samtidigt som du trivs med att hantera flera uppgifter parallellt och prioritera mellan dem när det behövs. Dessutom bidrar du aktivt till ett öppet och generöst arbetsklimat där kunskaper och erfarenheter delas med kollegor.
Stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna.
Säkerhetsintervju samt bakgrundskontroll kan komma att genomföras med slutkandidat.
Anställning och tillträde
Två av tjänsterna är tillsvidareanställningar som inleds med sex månader provanställning.
En av tjänsterna är en tidsbegränsad anställning t.o.m. 2026-12-31.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placering är i centrala Stockholm.
KB har verksamhet på olika orter, Stockholm, Strängnäs och Bålsta.
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-16. Bifoga CV och beskriv varför du är intresserad av jobbet och vad du kan bidra med, du behöver inte bifoga personligt brev.
I denna rekrytering använder vi oss av urvalsfrågor istället för personligt brev där du beskriver kort varför du är intresserad av denna tjänst och vad du kan bidra med. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Kontakt
Vill du veta mer om jobbet välkommen att kontakta Tf. enhetschef Rasmus Lindgren på 010-709 31 77 alternativt rasmus.lindgren@kb.se
För anställningsvillkor och process kontakta rekryteringskonsult Jeanette Van der Hagen på 070-377 14 13 alternativt jeanette.vanderhagen@jeffersonwells.se
Fackliga kontaktpersoner är May Nilsson, ST-KB, och Karl Isaksson, SACO-KB, båda nås via växeln 010-709 30 00.
Om Enheten för samlingsförmedling och uppordning
Enheten för samlingsförmedling och uppordning är en del av avdelningen för forskningsstöd och samlingsförvaltning. Enheten ansvarar för att uppordna och beskriva såväl retroaktivt material som kompletterande insamling. Den deltar aktivt i KB:s forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) och samordnar KB:s användarmöte i nära samarbete med enheten för användartjänster. Enheten arbetar även aktivt med att förmedla KB:s samlingar till forskare och allmänhet samt bidrar till kompletterande insamling genom att handlägga donationer och antikvariska förvärv. Samlingar vi jobbar med på enheten är bland annat handskrifter, personarkiv, äldre tryck, kartor, bilder, affischer, vardagstryck, tidningar samt audiovisuella samlingar.
Om Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer varje dag. Vi har allt från handskrifter, böcker och tidningar till musik, film och datorspel. KB bevarar och tillgängliggör vårt kulturarv och främjar samverkan mellan Sveriges bibliotek. Ytterst handlar uppdraget om demokrati, jämlikhet och fri åsiktsbildning. Dessutom är KB en arbetsplats för forskare, studenter och ca 350 medarbetare.
Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av ansvar, öppenhet, tillit och lärande. Vi vill ge lika möjligheter för alla och värdesätter jämlikhet och mångfald i vår verksamhet. Ersättning
