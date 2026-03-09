Handläggare i Sundsvall
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2026-03-09
Vill du arbeta på en myndighet där ditt arbete verkligen gör skillnad? Ta chansen att kombinera din noggrannhet med din vilja att ge förstklassig service i en roll som utvecklar både dig och företagsklimatet!
Om uppdraget
Vi söker handläggare som brinner för struktur och kundkontakt! Hos vår kund i Sundsvall får du möjlighet att hjälpa företag med allt från registreringar till rådgivning. Med start i april till och med augusti 2026, möjlighet till förlängning finns. Sök till en spännande heltidstjänst på plats hos kunden, där vi erbjuder dig en chans att växa i din yrkesroll och bidra till Sveriges företagsklimat. Tjänsten är på heltid (100 %) och innebär arbete vid kundens kontor i Sundsvall, under kontorstid på helgfria vardagar.
Eftersom flera konsulter börjar samtidigt är det avgörande att du är tillgänglig för start i april, då en gemensam upplärning äger rum. Detta säkerställer att du snabbt kommer in i rollen och får en bra start tillsammans med dina kollegor.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som handläggare inom företagsregistrering blir du en viktig del av processen som hjälper företag att växa och utvecklas. Du granskar och registrerar förändringar i företagsuppgifter med noggrannhet och precision - varje detalj räknas!
Det kan bli aktuellt att du arbetar inom telefoni, då blir du företagarnas första kontakt, där du med lyhördhet och engagemang svarar på frågor om allt från att starta ett företag till hur man bäst avvecklar det. Du är deras guide genom regler och rutiner och hjälper dem att känna sig trygga i sina beslut.Publiceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
Gymnasium eller likvärdig utbildning och kunna visa upp betyg
Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
Kunskaper i MS Office eller likvärdiga verktyg
Kunna kommunicera obehindrat på svenska, både i tal och skrift
Du är van att använda en pc med tillhörande program som arbetsredskap
Meriterande krav
Tidigare arbete med kundsupport och rådgivning i någon form, helst via telefon men även via mail och chatt
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 13 mars 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Elvira Henningsson, elvira.henningsson@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 076 013 22 00
