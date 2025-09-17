Handläggare energi- och bostadsstöd
Tjänsten finns på enheten för hållbar samhällsplanering, som tillsammans med tre andra enheter utgör Samhällsutvecklingsavdelningen.
På vår enhet är vi sju medarbetare som tillsammans bidrar till helheten för att klara vårt uppdrag som är att arbeta för en hållbar samhällsutveckling i länet. Vi arbetar med vägledning, planeringsunderlag och samordning av statliga intressen inom fysisk planering, kommunala översikts- och detaljplaner, infrastruktur samt bostads- och byggfrågor. Enhetens breda arbetsfält och samarbetet med experter inom många områden gör arbetet stimulerande och lärorikt.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med:
- Handläggning av statliga stöd till bostadsbyggande och energieffektiviseringsåtgärder. Det innebär bland annat att du granskar ansökningar och utreder att åtgärden uppfyller kriterierna för stödets förordning. Gå igenom olika handlingar, granska ritningar och göra kontrollberäkningar. En viktig del av arbetet är att kommunicera med sökanden. Du har kontakter med såväl fastighetsbolag som med enskilda personer.
- Tillsyn av stöden enligt EU-regler, med utgångspunkt från en framtagen plan.
- Tillsynsvägledning inom byggnadsnämndernas ansvarsområden. Det kan handla om att genomföra de särskilda uppdrag som vi får årligen från regeringen, att arrangera konferenser för kommunernas handläggare för att bygga kunskap inom olika teman samt att svara på remisser.
Arbetsuppgifterna kan anpassas beroende på kompetens hos den som anställs och sammansättning i arbetsgruppen.Kvalifikationer
Du har
akademisk examen inom bygg- och/eller energifrågor.
mycket god förmåga att utrycka dig väl i tal och skrift på svenska
god förmåga att utrycka dig i tal och skrift i engelska
god vana att arbeta med dator som huvudsakligt verktyg.
erfarenhet av ärendehandläggning inom offentlig sektor
B-körkort
Det är meriterande om du har
erfarenheter av handläggning och tillsyn av energi- och/eller bostadsstöd på länsstyrelsen
erfarenhet av annan tillsynsverksamhet
Som person är du noggrann och strukturerad. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med såväl kollegor som med dem som söker stöden. Du arbetar på ett serviceinriktat sätt.Övrig information
Vikariat på ca 1 år.
Länsstyrelsen Kronoberg är en statlig myndighet som arbetar med att genomföra riksdagens och regeringens beslut samt att driva utvecklingen i länet. Med cirka 220 engagerade medarbetare med olika expertkompetenser strävar vi efter ett hållbart Kronoberg. Vårt kontor ligger centralt i Växjö, och vi värdesätter en arbetsplats präglad av tillit, öppenhet, ansvar och respekt.
Vi vill att alla ska känna sig välkomna och värdefulla hos oss. Utöver meningsfulla arbetsuppgifter erbjuder vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid, med möjlighet till distansarbete. Vi ser mångfald som en styrka och uppskattar kunskaper i minoritetsspråk.
Vid tillsvidareanställning tillämpar vi sex månaders provanställning, och du blir även krigsplacerad på Länsstyrelsen Kronoberg. Vissa tjänster är säkerhetsklassade, vilket innebär att en godkänd säkerhetsprövning krävs före tillsättning.
