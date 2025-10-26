Handläggare

Doer Bemanning AB / Administratörsjobb / Ronneby
2025-10-26


Uppdragsbeskrivning
Vi söker nu en Handläggare till vår kund.

Publiceringsdatum
2025-10-26

Dina arbetsuppgifter
Hantera liv- och pensionsförsäkringar enligt gällande villkor och instruktioner, vilket ibland innebär tolkning och bedömning av regelverk.

Arbeta med beståndsvård i kundens system för att underlätta framtida migreringar.

Utföra enklare försäkringsändringar i kundens utbetalningssystem.

Handlägga mindre omfattande försäkringsutbetalningar och övriga administrativa ärenden.

Registrera nya ärenden i ärendehanteringssystemet.

All handläggning och administration sker med dubbelkontroll tillsammans med handledare för att säkerställa hög kvalitet och efterlevnad av kundens regelverk.

Vi erbjuder bra lön och förmåner för rätt person.
Om detta låter intressant, och du passar in på beskrivningen - då vill vi gärna prata med dig och berätta mer!
Ansök genom att skicka in ditt CV till rekrytering@doerbemanning.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: rekrytering@doerbemanning.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Doer Bemanning AB (org.nr 559154-2690)

Arbetsplats
D E & P Consulting AB

Jobbnummer
9574478

