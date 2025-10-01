Gurkodling i växthus
2025-10-01
Vikengurka AB driver gurkodling i ett växthus. Vi söker nu 1 person för odlingssäsongen 2026 samt 2027 med start i april 2026 och slut november 2027. Omfattning varierar mellan 80 till 100% under anställningen beroende på säsong.
Arbetsuppgifter är skörd, sortering samt packning av gurkor, skötsel av gurkplantor. Under vintersäsongen städas och förbereds växthusen inför nästa odlingssäsong. På grund av arbetsuppgifter bör du ha god fysik, tunga lyft förekommer. Stresstålighet och varmtålighet är av stor vikt. Du behärskar engelska i tal.
Trädgårdsutbildning samt erfarenhet av gurkodling är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: vikenforetag@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gurkodling i växthus". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vikengurka AB
(org.nr 556689-6535) Jobbnummer
9536281