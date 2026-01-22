Guider
2026-01-22
Om Piteå församling
Piteå församling sträcker sig från skogslandskap till vidsträckt skärgård. En församling med nästan 20 000 medlemmar och över 55 anställda. I församlingen ingår fem kyrkor, varav två är samarbetskyrkor med EFS, fem kapell och åtta begravningsplatser varav fem är aktiva. Piteå församling är en aktiv och engagerad del av Svenska kyrkan. Vi har ett stort samhällsengagemang och samverkar nära med skolor och andra aktörer. Vår verksamhet som vilar på värdeorden närvaro, öppenhet och hopp bedrivs för människor i alla åldrar. Vi arbetar långsiktigt med hållbarhet, mångfald och inkludering - och strävar efter att vara en församling i ständig utveckling.
Vill du berätta om Piteås rika historia? Piteå Församling söker två guider till sommaren 2026, med huvudsaklig placering i Öjeby kyrkstad.
Du kommer att guida besökare och berätta om våra byggnaders spännande historia i Öjeby kyrka, kyrkstaden och Piteå kyrka. I Öjeby kyrkstad finns muséet Gammelgården, församlingens kyrkstuga och kyrkstadscaféet. I kyrkstaden finns också barnaktiviteten Smulan där du kommer att möta barn och familjer som går på äventyr i kyrkstaden. Underlag och information får du givetvis av oss under din introduktion.Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
- Guidning i våra kyrkor och kyrkstad.
- Skapa innehåll till våra sociala medier.
- Viss städning.
- Vara behjälplig i Kyrkstadscaféet i S:t Mary-huset vid behov.Kvalifikationer
- Minst 18 år.
- Har förmåga att jobba självständigt.
- Är ansvarskännande och kan ta egna initiativ.
- Har goda språkkunskaper i svenska, engelska och gärna tyska.
- Har kännedom om och ställer upp på Svenska kyrkans värdegrund.
- Körkort B.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Villkor och anställningstid
- Period: 17 juni - 31 juli
- Arbetstid: 87,5 %, 7 timmar per dag. Arbetet är förlagt till vardagar och helgen den 27-28 juni.
- Utdrag ur belastningsregistret kommer att efterfrågas innan anställning.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem Varbi senast den 1 mars 2026. Anställning sker löpande under ansökningsperioden, tjänsterna kan därför vara tillsatta innan sista ansökningsdag. Ersättning
