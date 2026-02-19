Gruppledare till Securitas Gävle
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar. Tillsammans hjälps vi åt att bygga högpresterande och engagerade team genom mångfald och inkludering. Som en nyckelperson hos oss har du möjligheten att skapa en balanserad och positiv kultur där medarbetarna får ta plats och coachas till att prestera på toppen av sin förmåga.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Vill du göra skillnad i en roll där trygghet, samarbete och utveckling står i fokus?
Som gruppledare på Securitas får du vara med och skapa starka team, där ditt engagemang och din förmåga att leda med omtanke och tydlighet gör verklig skillnad - både för dina kollegor och våra kunder. Du har en samordnande funktion och är helt enkelt knuten som håller ihop kundens kontaktpersoner med din egen arbetsledning och kollegorna omkring dig.
Hos oss är ledarskap mer än att styra - det handlar om att inspirera, stötta och bygga tillit. Genom nära dialog med både medarbetare och kunder får du vara med och forma en trygg och hållbar arbetsmiljö där alla trivs och utvecklas.
Just nu letar vi efter en gruppledare till kontoret i Gävle. I grunden arbetar du som väktare, men din uppgift är också att se till att ditt team har rätt förutsättningar att genomföra det dagliga arbetet på bästa möjliga sätt.
I rollen arbetar du som stationärväktare och kombinerar detta med att se till att ditt team har rätt förutsättningar att genomföra det dagliga arbetet på bästa möjliga sätt. I rollen kommer du bland annat att:
Leda och planera det dagliga arbetet för våra stationära uppdrag på ett strukturerat och inkluderande sätt
Vara delaktig i bemanningsoptimering
Vara den lokala länken mellan kund och kollegor och säkerställa rätt insats utifrån uppdraget
Se till att våra policys följs och att vi tillsammans upprätthåller hög kvalitet i vårt arbete
Vi söker dig som trivs med att ha en positiv påverkan på andra, och som vill utvecklas i en roll med både självständighet och stark lagkänsla. Du är trygg i dig själv, har lätt för att samarbeta och vill vara en del av en arbetsplats där vi stöttar varandra och delar vardagens utmaningar.
Hos oss är alla välkomna - vi vet att mångfald stärker oss som team och gör oss bättre i vårt uppdrag.
Securitas är en arbetsplats där du kan växa - både som person och i din yrkesroll. Här finns utrymme för balans, dialog och ledarskap som bygger på respekt och gemenskap.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet för en ledande funktion.
Vi ser även att du innehar:
Väktarutbildning minst VU2
Yrkeserfarenhet från säkerhetsbranschen
Godkända betyg i svenska från gymnasiet
Goda kunskaper i engelska
B-körkort
Svenskt medborgarskap
Vi ser det även som meriterande för tjänsten om du har erfarenhet av arbetsledning och/eller innehar gruppledarutbildning.
Vad vi erbjuder
Vi är ett globalt företag med lokalt hjärta. Här får du möjlighet att påverka ditt närområde, växa och vara en viktig del i att skapa trygghet - för både dina medarbetare och samhället i stort.
Vi tror på balans mellan arbete och privatliv, på kompetensutveckling och på att olika bakgrunder och erfarenheter gör oss starkare. Vi värnar om mångfald och att spegla samhället via våra medarbetare - så för oss spelar det ingen roll vilken ålder, kön eller bakgrund du har. Är du rätt person för uppdraget ser vi fram emot att välkomna dig att bli en del av oss!
Vill du vara med och skapa trygghet, struktur och sammanhållning i en verksamhet som aldrig sover - välkommen att söka!
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen eller rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till: johan.aflarenko@securitas.se
eller emelie.lindvall@securitas.se
Vid frågor gällande rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta: veera.peippo@securitas.se
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning.
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 2026-03-12
