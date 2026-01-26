Gruppledare inom Hotell
Har du erfarenhet av att leda personal? Då är detta jobbet för dig! Vi söker just nu en Gruppledare inom Hotell. Tjänsten innebär en heltidsanställning med start omgående.
Arbetstiderna är schemalagda varierande under dag- och kvällstid alla dagar i veckan.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet
Utföra kvalitetskontroller
Introducera och utbilda personal
Rapportering till Servicechef
Administration
Kundkontakt
Lokalvårdsarbete
Som Gruppledare inom agerar du högra hand till Servicechef och genomför kvalitetsuppföljningar, tidsredovisar i vårt tidredovisningssystem och hjälper till med annan administration. Under vissa delar under året arbetar du mer med lokalvård och vid högt bokningsläge arbetar du mer som Gruppledare.
Vem söker vi?
Du har B-körkort
Minst 6 månaders erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
God data- och systemvana
Mycket goda kunskaper i svenska
Vi söker dig som kan arbeta självständigt och kan ta eget ansvar. Du är kommunikativ, resultatinriktad och mycket pålitlig. Meriterande med erfarenhet av ledarskap, kundkontakt eller av arbete inom området.
Vad erbjuder vi?
Kulturen präglas av en platt organisation med högt i tak och det finns stort utrymme för dina egna idéer
Vi har kollektivavtal med försäkringar, tjänstepension osv.
Så ansöker du
Du ansöker genom att svara på några frågor och skickar därefter in en kort videointervju.
Urval sker löpande så tveka inte att söka rollen redan idag.
Välkommen med din ansökan!
SOL Facility Services är ett facility serviceföretag som erbjuder städ-, underhålls-, bemannings- och affischeringstjänster till privata och offentliga uppdragsgivare. Vi har omfattande erfarenhet av att arbeta i besöksintensiva miljöer som kryssningsfartyg, tåg, processindustrin, hotell och offentliga lokaler. Som en del av den familjeägda servicekoncernen SOL, med bas i Finland, har vi över 14 000 medarbetare och bedriver verksamhet i Finland, Baltikum, Danmark och Sverige. I Sverige levererar vi tjänster i och runt Stockholm, Skåne, Göteborg och Östergötland.
