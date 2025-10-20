Gruppchef till Stockholm
2025-10-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
QSG Bevakning erbjuder ett flertal tjänster till såväl privata som publika bolag. Vi vill inte profilera oss som ett traditionellt bevakningsbolag, vi vill behålla det personliga engagemanget. Kunden skall alltid vara i fokus och kvalitet skall genomsyra hela verksamheten. Verksamheten skall utmärkas av Säkerhet, Trygghet och Kompetens såväl mot kunden, tredje man och vår egen personal.
Vårt motto: "Ingen kund är för liten, inget uppdrag är för stort!
QSG Bevakning AB söker nu en gruppchef till Stockholm. Vi söker dig som är en naturlig ledare och har förmågan att skapa förtroende och respekt genom ditt sätt att leda.
Om rollen
Som gruppchef ansvarar du för att leda, coacha och utveckla ditt team mot gemensamma mål. Du kommer att vara en del av det dagliga operativa arbetet samtidigt som du har en central roll i att planera, organisera och fördela arbetsuppgifter. Ditt uppdrag är att säkerställa att gruppen levererar resultat med hög kvalitet och produktivitet i enlighet med vår affärsplan, uppsatta KPI:er och budget.
Vi söker dig som:
• Har god ledarskapsförmåga och tidigare erfarenhet av att leda team
• Är tydlig, lyhörd och engagerad
• Trivs med att arbeta både operativt och strategiskt
• Har ett professionellt förhållningssätt och kan motivera andra
• För anställning på QSG Bevakning AB krävs det att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställnings i auktoriserat bevakningsföretag
• Rent belastningsregister
• B-körkort
• God svenska i tal och skrift
• Utbildning i offentligrättslig parkeringsövervakning
• Erfarenhet inom parkeringsövervakning
• Tidigare erfarenhet av en ledande yrkesroll
Meriterande:
• Övriga erfarenheter inom andra branscher är meriterande
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare QSG Bevakning AB
(org.nr 556768-8006) Arbetsplats
QSG Bevakning Jobbnummer
9564472