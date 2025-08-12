Gruppchef till Projects West - Vattenfall Power Solutions
Företagsbeskrivning
Business Unit (BU) Vattenfall Power Solutions är en affärsenhet på ca 600 personer inom Business Area (BA) Vattenfall Generation som utbildar personal inom svensk kärnkraft, levererar kärnbränsle till Vattenfalls kärnkraftverk, utvecklar och genomför projekt och uppdrag samt tillhandahåller interna tekniska specialisttjänster för samtliga utav Vattenfalls verksamheter, koncernstaber och intressenter. Detta innebär verksamhet i form av bl.a. framtagning och tillhandahållande av utbildningar, projektledning och projektstöd, analysledning och utredning, produktframtagning samt kärntekniska säkerhets- och dammsäkerhetsuppdrag. Fokus inom affärsenheten Vattenfall Power Solutions är att utveckla vår förmåga inom projektledning samt valda tekniska nyckeldiscipliner. Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringsinitiativ och utveckling av våra modeller, där vårt arbete och vår kompetens skapar stora värden för Vattenfall och dess satsningar.
Om rollen
Samarbeta för fossilfrihet! Hos oss handlar ledarskap om just samarbete. Vi bygger tillit genom psykologisk trygghet och fokuserar på det som verkligen gör skillnad - för våra medarbetare, våra kunder och samhället.
Vill du vara med och forma framtidens energilösningar?
Vattenfall Power Solutions arbetar för att skapa ännu större värde i våra projektleveranser hos våra samverkanspartners . Nu söker vi en gruppchef till vår femte grupp i enheten Projects West inom Projektavdelning. Gruppen har fokus på uppdrag mot Ringhals och Väröhalvön. Det här är en unik möjlighet att vara med och forma ett nytt team och bidra till utvecklingen av svensk kärnkraft. Välkommen till en dynamisk arbetsmiljö där ditt ledarskap och engagemang verkligen gör skillnad!
Vi vet att våra anställda är nyckeln till vår framgång. För oss är din utveckling viktig och därför kommer vi alltid att uppmuntra dig till att använda dina kunskaper och ge dig möjligheter till att utvecklas genom nya utmaningar, utbildningar och kompetensöverföring. Hos oss får du förtroendet att agera med stor frihet och eget ansvar, vilket tillsammans med bra arbetsvillkor och ömsesidigt förtroende ger en hög flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv. Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Som gruppchef leder du ett team på ungefär 15 projektledare och planerare och har fullt ansvar för leverans, arbetsmiljö, kostnadsplanering och personalfrågor. Du rapporterar till enhetschefen för Projects West och ingår i enhetens ledningsgrupp. I den här rollen kommer du nära hela kärnkraftsfrågan - allt från att bygga nytt, till att förlänga livet på befintliga verk och avveckla de som gjort sitt. Det är både brett och meningsfullt.
Du får en nyckelroll i att:
bygga upp och forma ett nytt team
säkerställa rätt kompetens och resurser för våra uppdrag
bidra till enhetens strategiska utveckling
skapa en trygg, inkluderande och högpresterande arbetsmiljö
utveckla och förbättra samarbeten med andra grupp- och enhetschefer samt övriga intressenter
Du kommer att ingå i ett team som värdesätter öppenhet och samarbete och arbetar för ett positivt arbetsklimat med en bra gemenskap. Du kommer att arbeta med mycket kompetenta kollegor både inom den egna gruppen/enheten och inom andra discipliner. Vi arbetar aktivt med kompetensväxling och uppbyggande av nätverk.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
tidigare chefserfarenhet och trygghet i ditt ledarskap
ett affärsmässigt driv och vilja att utveckla både människor och verksamhet
förmåga att skapa engagemang, bygga team och fatta kloka beslut även i osäkerhet
relevant eftergymnasial utbildning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
flytande kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska och engelska
B-körkort då resor förekommer i rollen
Meriterande är:
erfarenhet från energibranschen, processindustri eller kärnteknisk verksamhet alternativt konsultverksamhet
Vi tror på autentiskt ledarskap - där du växlar stil efter behov, driver lärande och utmanar status quo. Hos oss får du vara med och bygga ett Vattenfall-mindset som bryter silos och skapar framtidens energilösningar.
Vi ser gärna sökande med olika erfarenheter och perspektiv - det stärker både teamet och våra resultat.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov och när verksamheten tillåter. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs gärna mer om våra förmåner här.
Placeringsort är Ringhals. Resor, primärt på västkusten men även till Vattenfalls huvudkontor i Solna, ingår som en naturlig del av tjänsten och vi arbetar aktivt med tekniska hjälpmedel för att minska dessa.
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Erik Fagerberg 0730813359. För frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta rekryterare Sofia Berggren sofia.berggren@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Gustaf Treiber (Akademikerna), Jan Stigbert (Unionen), Philip Carendi (Ledarna), Ingemar Eriksson (SEKO). Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast 7 september 2025. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi tar inte emot personliga brev i ansökan, fokusera istället på att beskriva din erfarenhet och kompetens i ditt CV. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. I den här rekryteringsprocessen kan tester förekomma. Tillträdesdatum enligt överenskommelse. Så ansöker du
