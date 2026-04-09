Gruppchef till Eltel Malmö
Är du en relationsbyggande ledare som vill få både medarbetare och affärer att växa? Som gruppchef i Malmö arbetar du nära kollegor och medarbetare, samtidigt som du blir en del av ett sammansvetsat team med kollegor i Göteborg. Tillsammans skapar ni en varm och inkluderande kultur där både människor och resultat utvecklas!
Vilka är mina arbetsuppgifter? Som gruppledare ansvarar du för att den dagliga produktionen fungerar som den ska. Du har hand om alla praktiska detaljer för ditt team bestående av främst tekniker. Du är en närvarande chef och arbetar nära dina medarbetare och ser till att de trivs så att de kan leverera på topp. Samtidigt jobbar du nära kunden för att snabbt kunna möta deras behov och få affären att växa.
I din roll kommer du att:
Delta i kunddialoger och stötta i underentreprenörsavtal
Hantera alla arbetsuppgifter som följer med personalansvaret, ex. regelbundna veckomöten, målsamtal, lönesamtal, coachning och uppföljning
Skapa affärsförståelse, engagemang och kundfokus hos dina medarbetare
Säkerställa att Eltels kvalité, miljö- och arbetsmiljöriktlinjer efterlevs
Varför ska jag välja Eltel som arbetsgivare?Vi erbjuder dig en fartfylld och spännande arbetsplats med härliga och kompetenta kollegor. Du kommer sitta på vårt kontor i Malmö tillsammans med 100 andra kollegor. Teamet du tillhör består av dig, gruppchef Max och dina tre gruppchefskollegor i Göteborg - Sandra, Johan och Cihangir. Tillsammans med vår engagerade avdelningschef Edin arbetar Malmö och Göteborg som ett tätt sammansvetsat team, där ni stöttar varandra och delar kunskap över kontorsgränserna.
Edin är en av Eltels mest uppskattade ledare och har precis vunnit titeln "Årets ledare" i Eltel Awards. Han är tydlig och målinriktad, men sätter alltid kulturen, medarbetarnas välmående och gemenskap i centrum. Vi tror på att en varm och inkluderande arbetskultur skapar engagemang, stärker samarbetet och driver både produktivitet och kvalitet i våra leveranser. Hos oss vill vi bygga ett team som kombinerar både värme och gemenskap med hög affärsmässig professionalitet. Vi tror att när medarbetare trivs, känner sig sedda så presterar man också bättre.
En anställning hos Eltel innebär att du är med och bidrar till att säkra Sveriges kritiska infrastruktur. Våra kunder har alla samhällsviktiga funktioner och varje dag gör vi tillsammans att digitaliseringen och elektrifieringen blir till verklighet. Du kommer att få en stor variation i dina arbetsuppgifter tillsammans med mycket ansvar, och en möjlighet att hela tiden utvecklas inom befintliga och nya roller. Eltel är en trygg arbetsgivare med en lång och stolt erfarenhet från branschen. Vi finns över hela Sverige och är i stark tillväxt, särskilt inom förnybar energi. Som en del av Eltel kan du känna dig trygg med att vi ständigt har din säkerhet och arbetsmiljö i fokus med en tydlig nollvision för arbetsskador. Men det som gör att man stannar hos oss är en öppen arbetskultur med trevliga och duktiga kollegor som gör oss alla starkare tillsammans.
För att lyckas i rollen behöver du:
Tidigare ledarerfarenhet med personalansvar
Vara bekväm i att hantera olika personalärenden
Ha ett starkt intresse av produktionen
Vara bekväm i att fatta beslut och kunna agera snabbt när problem uppstår
Slutförd gymnasieutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du arbetat inom fiberbranschen.
Som person är du kommunikativ och bra på att bygga förtroendefulla relationer, både med dina medarbetare och kunder. Du är närvarande och engagerad i ditt ledarskap där du både motiverar, leder och skapar sammanhållning i ditt team. Drivs du dessutom av att skapa goda resultat och bygga en stark företagskultur kommer du passa hos oss.
Ytterligare informationTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning.
Grund för anställning är godkänd bakgrundskontroll (inklusive kontroll av rättsliga tvister och ekonomisk status) och säkerhetsprövning.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
På Eltel arbetar en bred variation av människor; unga som äldre, med olika religioner, nationaliteter, sexuella läggningar och funktionsvariationer. Det bidrar till vår framgång och stolthet. Kan du bidra till att bredda mångfalden ytterligare? Då blir vi glada!
Jag som sköter rekryteringen heter Sandra och du når mig på sandra.veres@eltelnetworks.se
om du har frågor. Du kan även kontakta rekryterande chef Edin Mulaosmanovic på Edin.Mulaosmanovic@eltelnetworks.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur. Vi designar, planerar, bygger och säkrar driften av el- och kommunikationsnätverk i hela Sverige på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter.
Vi är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort - vi på Eltel kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Vi har ambitionen att vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som vill ta ett samhällsansvar. Vi söker nu fler engagerade människor som vill bli en del av vårt företag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt andra försäljare av ytterligare tjänster kopplat till våra rekryteringar. Vi har upphandlat de tjänster vi behöver. Vid andra frågor; kontakta oss centralt på rekrytering@eltelnetworks.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eltel Networks Infranet AB
(org.nr 556555-1073)
213 76 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eltel Networks
9845987