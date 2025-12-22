Gruppchef stab ledningsstöd - Eskilstuna
Fortifikationsverket / Chefsjobb / Eskilstuna Visa alla chefsjobb i Eskilstuna
2025-12-22
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Arboga
eller i hela Sverige
Fortifikationsverket söker en gruppchef till säkerhetsstaben vid säkerhetsavdelningen. Vi befinner oss i stark tillväxt och staben är under uppbyggnad för att effektivisera säkerhetsavdelningens förmåga att leda, samordna och följa upp verksamheten på övergripande nivå. Har du erfarenhet av strategiskt arbete och vill jobba med säkerhetsskydd i en verksamhet som ständigt utvecklas, ansök redan idag!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag - stärka Sveriges säkerhet
Säkerhetsavdelningen stab söker en engagerad gruppchef som vill vara med och utveckla vår koordinering, styrning och uppföljning inom avdelningen. Gruppen kommer att ansvara för avdelningens verksamhetsplan och verksamhetsuppföljning samt ekonomi- och budgetfrågor. Gruppen bereder underlag och ärenden som stödjer avdelningens ledning genom att skapa överblick och förståelse för inriktande och strategiska beslut.
Säkerhetsavdelningen ansvarar för säkerhetsskyddet på Fortifikationsverket och på säkerhetsavdelningen arbetar idag cirka 65 medarbetare. Säkerhetsstaben arbetar under Säkerhetsskyddschefen med inriktande, stödjande och uppföljande säkerhetsskyddsarbete på myndigheten. Staben är sammanhållande för avdelningens planering- och verksamhetsuppföljning, utveckling av processer, utbildning samt koordinering av ärenden. I staben ingår även funktionen signalskydd. Gruppen ansvarar för koordinering, styrning, uppföljning och analys inom alla delar av säkerhetsskyddet.
Som gruppchef förväntas du leda, samordna och följa upp gruppens stöd till verksamheten. Du kommer vara sammanhållande och regelbundet samverka internt och externt med andra myndigheter. Som gruppchef har du verksamhets-, ekonomi- och personalansvar, inkluderat arbetsmiljö. Du har också till del och avdelningsövergripande ansvarsområden. Gruppchefen rapporterar till stabschefen och ingår i stabens ledningsgrupp. Tillväxten i myndigheten och en ökad efterfrågan på kvalificerat stöd och rådgivning i säkerhetsfrågor gör att staben växer kraftigt.
Medarbetarna i gruppen är en strategisk och operativ förmåga som genomför planering, uppföljning och analys av verksamhet, håller introduktion och utbildning samt håller ihop avdelningsövergripande ärenden. Som gruppchef förväntas du driva och utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna, ta fram nya metoder och vara ett stöd för dina medarbetare. Dina medarbetare sitter på kontoret i Eskilstuna. Resor förekommer i tjänsten och går att planera.Publiceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning från universitet eller högskola. Du har erfarenhet av en ledande befattning, gärna inom offentlig sektor. Du har flera års erfarenhet av arbete i stab eller andra typer av ledningsstödsfunktioner. Du har arbetat som strateg, verksamhetscontroller, samordnare eller annan ledande befattning som omfattat verksamhetsstyrning, verksamhetsplanering samt uppföljning och utvärdering av verksamhet. Du har goda kunskaper i administrativa IT-stödsystem och du kommunicerar och uttrycker dig väl både muntligt och skriftligt på svenska. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har en ledarskapsutbildning, utbildning som controller inom statlig styrning (tex ESV) eller har erfarenhet av förändringsarbete på myndighetsnivå. Om du har kunskap om säkerhetsskyddslagstiftning eller Försvarsmaktens regelverk avseende säkerhetstjänst så är det också till din fördel.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har en hög säkerhetsmedvetenhet. För den här tjänsten behöver du vara strukturerad och arbeta enligt tydliga processer, planera ditt arbete väl och hålla deadlines. Du har lätt för att föra fram din talan, vinna andras förtroende och bli lyssnad på. Du löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna och är analytisk. Genom att i rollen kombinera gott omdöme, drivkraft och integritet bidrar du till styrning för utveckling. Vi behöver dig som har högt säkerhetsmedvetande med hög integritet och gott omdöme och en uttalad drivkraft att vara med och skydda Sveriges säkerhet.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder ett intressant uppdrag och stimulerande arbetsuppgifter i ett tryggt arbetslag. Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning samt att medarbetare hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Placeringsort är Eskilstuna. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 8 januari 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta stabschef Jenny Neuman, tfn 010-44 44 000 eller rekryteringsspecialist Monica Landmark, 010-44 44 690 Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9661647