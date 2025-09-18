Gruppchef Fältservice Service
En ögonblicksbild av din dag
Föreställ dig att du leder ett globalt team av fältserviceingenjörer som arbetar med både planerat och avhjälpande underhåll på kundsiter världen över. I din roll som gruppchef kommer du att ha en central position där du ansvarar för att utveckla och stödja dina medarbetare, samtidigt som du säkerställer att verksamheten drivs effektivt och i linje med företagets mål. Du kommer att samarbeta nära med andra chefer och planeringsfunktioner för att optimera gruppens prestationer och skapa en positiv arbetsmiljö. Din passion för ledarskap och utveckling kommer att vara avgörande för att nå framgång i denna dynamiska och utmanande roll.
Hur du kommer att påverka
* Ha budget- och personalansvar för cirka 20 medarbetare
* Leda gruppen på distans och säkerställa att alla medarbetare har rätt kompetens och resurser för att utföra sina uppgifter.
* Ansvara för rätt numerär och kompetens och således arbeta med att prognostisera för och rekrytera personal, samt upprätthålla och utveckla personalens kompetens.
* Ha en fortlöpande dialog med projektteam i Finspång och globalt för att säkerställa hög kvalitet på serviceleveranser.
* Delta aktivt i process- och förbättringsarbete och ingå i både fältservice planeringsteamen och ledningsgruppen.
Vad du medför
* Tidigare erfarenhet av en ledarroll och ett stort intresse för ledarskap.
* Du är öppen och professionell i ditt bemötande
* En stark drivkraft att utveckla och driva verksamheten mot uppsatta mål och visioner.
* Du besitter en mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga
* Du kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska, både verbalt och skriftligt, och har erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö.
Om teamet
Teamet inom Fältservice består av Technical Field Service-personal som arbetar globalt med planerat och avhjälpande underhåll på kundsiter. Tillsammans strävar vi efter att säkerställa hög kvalitet på våra serviceleveranser och effektiv verksamhet. Genom nära samarbete med andra chefer och planeringsfunktioner arbetar vi för att optimera våra processer och skapa en stödjande och utvecklande arbetsmiljö för alla medarbetare.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter. Publiceringsdatum2025-09-18Så ansöker du
