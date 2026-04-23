Gruppchef Boendeservice till Kalmarhem AB
NearYou Sverige AB / Chefsjobb / Kalmar Visa alla chefsjobb i Kalmar
2026-04-23
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-23Om företaget
Kalmarhem är ett allmännyttigt bostadsbolag som hyr ut, förvaltar, utvecklar och bygger bostäder och lokaler i Kalmar - med ett tydligt mål: att skapa trygga, hållbara boendemiljöer där människor trivs.
Vår vision är att bidra till att Kalmar blir den tryggaste och mest hållbara kommunen i Sverige - där alla invånare har en livsmiljö de både trivs i och kan påverka.
Här arbetar omkring 80 medarbetare inom olika yrkesområden, alla med ett gemensamt uppdrag: att skapa livskvalitet, gemenskap och trygghet för människor i Kalmar.
Läs gärna mer om oss på www.kalmarhem.se
Tjänstebeskrivning
Som Gruppchef Boendeservice har du ett helhetsansvar för att leda, organisera och planera - både här och nu och på längre sikt. Du driver och utvecklar Boendeservice så att avdelningen och bolaget når sina mål, fullgör sina uppdrag och fortsätter att utvecklas i linje med beslutade strategier, initiativ och ramverk. I rollen är du en viktig del i vårt fortsatta arbete med att utveckla vår kundresa och stärka vårt bosociala arbete, där du bidrar till att skapa en ännu bättre helhetsupplevelse för våra hyresgäster.
Du leder ett team på cirka 15 medarbetare med fler olika roller och funktioner inom bland annat: uthyrning, besiktning, kundservice, projektkoordinering och bosocial samordning.
I praktiken innebär det att du:
• leder avdelningens arbete framåt genom att hantera löpande frågor, följa upp resultat och styra mot uppsatta mål
• får det dagliga arbetet att fungera effektivt och med hög kvalitet, samtidigt som du bygger ett arbetsklimat där medarbetarna känner sig trygga, engagerade och kan utvecklas
• har ett brett ledaransvar där du driver utveckling i verksamheten och hanterar personalfrågor i vardagen
• planerar och följer även upp avdelningens ekonomi i den löpande verksamheten och arbetar på en operativ och taktisk nivå med en tidshorisont på 1-3 år
Som Gruppchef har du vidare ansvar för att genomföra beslutade initiativ, följa aktuella lagkrav och bidra till en god arbetsmiljö. Du säkerställer även din egen kompetensutveckling och håller dig uppdaterad inom områden som är relevanta för befattningen.
Du rapporterar till Marknadschef och är placerad i Kalmar.
Vi söker dig som är en trygg ledare med förmåga att skapa delaktighet, engagemang och tydlighet i en verksamhet med många kontaktytor. Du stöttar och leder dina medarbetare i vardagen samtidigt som du har ett tydligt helhetsperspektiv. Med ett strukturerat och kommunikativt ledarskap sätter du gemensamma mål och driver teamet mot dem. Erfarenhet av social hållbarhet, bosocialt arbete eller samverkan i bosociala frågor ses som en värdefull tillgång då dessa perspektiv är viktiga i rollen.
Vidare är du:
• erfaren av att leda operativ verksamhet, gärna i en kundnära miljö där uppföljning, resultat och flöden är en naturlig del av arbetet.
• stabil och konsekvent i ditt ledarskap
• van vid att hantera svåra situationer och gör det med mod och omdöme
• tydlig i din kommunikation och vågar fatta beslut
• hanterar utmaningar och förändring med lugn och riktning Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning
• Erfarenhet av ledarskap
• God svenska och engelska, i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av serviceutveckling, kundresor eller förändringsledning
• Arbete inom fastighetsbranschen
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du ett jobb där du kan påverka - både verksamheten och människors vardag. Våra kärnvärden Engagemang, Ansvar, Samarbete, Kvalitet och Utveckling genomsyrar hur vi arbetar tillsammans och mötet med våra hyresgäster. Här tar vi ansvar, stöttar varandra och utvecklar verksamheten tillsammans.
Som Gruppchef hos oss får du förtroende och mandat att driva arbetet framåt, bidra med dina idéer och utveckla både team och arbetssätt. Vi arbetar nära varandra, delar kunskap och tar gemensamt ansvar för resultatet.
Kvalitet är vårt löfte, och du får förutsättningar att både utmana och höja nivån - i processerna, i mötet med hyresgästen och i hur vi utvecklar vår produkt. Vi investerar i människors potential, och du kommer att få möjlighet att växa i ditt ledarskap, testa nya vägar och vara med och bygga framtiden för verksamheten.
Om du vill vara del av en arbetsplats med energi, framåtanda och stark värdegrund - där ditt engagemang verkligen märks och där du kan påverka både din egen och verksamhetens resa - då kommer du att trivas hos oss.
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du några frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Terése S Carlstedt på telefon 0734-666 884 eller e-post terese.carlstedt@nearyou.se
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se,
senast söndagen den 3 maj 2026. I den här rekryteringen kommer vi att arbeta med ett löpande urval så skicka gärna din ansökan redan idag.
Med anledningen av den nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV. Vi tar ej emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss: www.nearyou.seÖppen
för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Kaggensgatan 17 (visa karta
)
392 32 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalmarhem AB Kontakt
Terése S Carlstedt terese.carlstedt@nearyou.se 0734666884 Jobbnummer
9872865