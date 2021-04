Grundskollärare i förberedelseklass till Klaraskolan - Halmstads kommun, Skolområde Söder - Grundskolelärarjobb i Halmstad

Halmstads kommun, Skolområde Söder / Grundskolelärarjobb / Halmstad2021-04-09Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset.Klaraskolan är en relativt ny verksamhet som startades höstterminen 2018. Eleverna kommer från Snöstorpsskolan och Andersbergsskolan och omfattar årskurserna 6-9.Som medarbetare på Klaraskolan ser vi att du som pedagog har ett aktivt medledarskap och tar ansvar för skolans gemensamma pedagogiska utveckling.I våra arbetslag strävar vi efter ett tydligt fokus på ett gemensamt systematiskt elevarbete, identifiera behov och tillsammans utveckla undervisningen för ökad måluppfyllelse, trygghet och trivsel. Under den korta tid skolan varit igång har sammanhållningen och samverkan stärkts på ett mycket positivt sätt. Om just du blir vår nya kollega kommer du att välkomnas till en gemenskap som kännetecknas av ett stort engagemang, en strävan efter att ständigt bli bättre på det vi gör, humor och värme!Vi tror på elevernas förmåga att ta eget ansvar och vara aktiva i sitt lärande. Därför söker vi dig som är duktig på att skapa struktur, tydlighet och omtanke för dina elever. Du behöver vara en lärare som alltid strävar efter att skapa bra relationer med elever, kollegor, vårdnadshavare, chefer och alla andra vi samverkar med. Vi söker en lärare som är en duktig och engagerad ledare av sin och vår gemensamma verksamhet. Som pedagog på alla skolor, men kanske särskilt på vår, är detta en förutsättning alla elever ska ha möjlighet att lyckas. Vi hoppas att just du vill vara en medledare i vårt gemensamma uppdrag att skapa trygghet, utveckling och lärande för eleverna på Klaraskolan!2021-04-09Vi söker en lärare för undervisning i åk 6-9 i skolans förberedelseklass. Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Det pedagogiska ansvar som lärare har för att eleverna ska nå målen kräver ofta uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen och kunskapskraven för eleverna motivera dem så att de når goda resultat i skolarbetet. Arbetet ställer krav på samverkan med övriga kollegor på skolan i en prestigelös anda. I uppdraget som lärare krävs god förmåga att analysera barnets behov och förmåga att använda en för eleven och gruppen väl anpassad metodik. För dig är språk-och kunskapsutvecklande undervisning en självklar del i arbetet för elevernas måluppfyllelse.Viktigt är att kunna vara öppen för att kunna möta skolans behov av undervisning i olika elevgrupper och stadier.Som lärare på Klaraskolan kan även ett mentorsuppdrag bli aktuellt i en ordinarie klass. I detta ingår kontakt med elev, vårdnadshavare, studiehandledare, ämneslärare och elevhälsa.Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i aktuella årskurser. Behörighet i svenska som andraspråk, engelska samt erfarenhet av kartläggning i Steg 2 är meriterande. Tidigare erfarenhet av undervisning i förberedelseklass likaså.Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Halmstads kommun, Skolområde Söder5683128