Grundskollärare F-3
2025-08-07
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
Montessoriskolan Växthuset är en liten enhet som ligger i ett lugnt område i Jakobsberg, med närhet till bra kommunikationer.
Verksamheten startade 2002 och har sedan dess utökats med två förskolor. Idag är vi en enhet med 110 elever i år F-6 med ca 20 anställda.
Nu söker vi en grundskollärare till lågstadiet på ett vikariat under höstterminen. Tjänsten innefattar klassläraransvar för ca 20 elever.
Vi prioriterar hög personaltäthet och små elevgrupper vilket ger bra förutsättningar. Vi erbjuder arbete i ett trevligt gäng som sätter barnet i fokus, har stort engagemang och kreativt tänkande. Vi arbetar för en familjär stämning och stora möjligheter att påverka verksamheten. Växthuset är en liten enhet där vi samarbetar och stödjer varandra.
Du bör vara en person som tycker om att samarbeta, som kan sätta en tydlig struktur på undervisningen och som kan se till alla elevers specifika behov.
Du är flexibel och van att hjälpa till där det behövs.
Du är intresserad av och bidrar till skolutveckling på alla nivåer, från organisationsnivå till den egna undervisningen och elevnivå. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22
E-post: info@ahavaxthuset.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grundskollärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aha Utbildning AB
(org.nr 556614-6956), http://www.ahavaxthuset.se
Hästskovägen 76 (visa karta
)
177 39 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Växthuset Kontakt
Rektor
Anna Berggren anna.berggren@ahavaxthuset.se 0858027500 Jobbnummer
9449482