Grundskollärare 7-9 Ma/NO
2026-04-24
Ankarsrums skola, åk 7-9
Vår vision inom Barn- och utbildningsförvaltningen är: KOMPETENS FÖR LIVET Lust att lära - rätt att lyckas.
Alla barn och elever är nyfikna, kreativa och tänkande. Hos oss har alla en känsla för tolerans och solidaritet. Vi möter barn och elever med höga förväntningar. Vi tror på deras förmåga att lyckas i lärandet för livet. I vårt arbete är mötet med barn och elever, undervisning, medarbetarskap och ledarskap centrala delar för att nå vår vision.
Vi söker nu en MA/NO lärare inom åk 7-9 till Ankarsrums skola.
Dina arbetsuppgifter innebär att enskilt och tillsammans med övriga pedagoger på skolan planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt skolans styrdokument och med vår vision i sikte. Du kommer i samarbete med kollegor skapa större och mindre undervisningsgrupper utifrån elevernas behov. Planering och genomförande av undervisning följs upp och utvärderas kontinuerligt och vid behov sker samplanering med specialpedagog.
Som lärare arbetar du med att främja varje elevs utveckling och lärande. En viktig del av uppdraget är att vara en engagerad och närvarande lärare i klassrummet som medvetet arbetar för att skapa goda lärmiljöer präglade av trygghet och studiero. Du bygger förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och är en tydlig vuxen förebild för skolans elever.
Din kompetens
Vi söker dig som har lärarutbildning och lärarlegitimation MA/NO för årskurs 7-9. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av läraryrket.
För att lyckas och trivas hos oss behöver du ha god samarbetsförmåga, vara lyhörd och ha lätt för att sätta dig in i andra människors perspektiv. Du är trygg i dig själv, stabil och har god självinsikt.
För rollen är det viktigt att du har en väl utvecklad pedagogisk förmåga och ett tydligt ledarskap i klassrummet. Du har god förståelse för hur barn och ungdomar tar till sig kunskap, och för olika förutsättningar för lärande. Du arbetar strukturerat, är flexibel och kan lätt anpassa undervisningen efter elevernas behov och förändrade förutsättningar i verksamheten.
Vi värdesätter att du tycker om att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor, delar erfarenheter och bidrar aktivt till skolans utvecklingsarbete.
Tjänsten omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan idag!
