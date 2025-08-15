Grundlärare i fritidshem
2025-08-15
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Stockaryds skola är en F-6-skola med ca 130 elever i åldrarna 6-12 år. En rektor leder verksamheten med ca 20 medarbetare. Skolan är belägen mitt i samhället och har ett upptagningsområde som omfattar såväl de som bor i Stockaryd samt skolskjutselever från landsbygden. Vi har också nyanlända elever integrerade i vår verksamhet. Fritidshemmet finns integrerat i skolans lokaler och vi har en väl utvecklad samverkan mellan skolan och fritidshemmet under elevernas skoldag.
Du ser varje elevs behov och intresse och utformar undervisningen/verksamheten utifrån det. Du planerar, genomför och utvärdera r undervisningen/verksamheten. Vi har sedan flera år tillbaka arbetat enligt ASL-metoden, Att skriva sig till läsning, i de tidigare årskurserna och är en väl utrustad skola avseende IKT (datorer och Ipads). Vi söker dig som älskar att arbeta med barn och som vill vara med och utforma framtidens skola tillsammans med oss. Vi arbetar övergripande på skolan med trygghet och tillgänglighet samt att utveckla undervisningens kvalité.
Tjänsten omfattar 50% på fritidshemmet och 50% som klassresurs/elevassistent på lågstadiet. Tjänsten är ett vikariat i första hand från 251001 fram till 260801 med stor sannolikhet förlängning 261230.
På Stockaryds skola finns ett stort kollegialt stöd då vi handleder, utmanar och lyssnar på varandra. Vi sätter elevens behov i centrum. Vi söker dig som älskar att arbeta med barn och som vill göra skillnad. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
I arbetsuppgifterna som grundlärare i fritidshem / resurslärare kommer du befinna dig i omgivningar med högt tempo där du ska stödja och leda elever mot uppställda mål. Du kommer att vara halva din tid på fritidshemmet och där ska man planera verksamheten och vara i barngrupp både på morgontid och eftermiddag/kvällstid. Övrig tid arbetar man som resurspersonal på lågstadiet. Det innebär att du är en extra resurs i klassrummet, men det förekommer även att du arbetar med elever i mindre grupp eller individuellt. Viss enskild planering för att genomföra lektioner själv förekommer.
Du står för en stabilitet bland eleverna genom att hantera och lösa konflikter mellan personer och grupper, men även dokumentera dem.
Som klassresurs, bidrar du till att göra undervisningen så tillgänglig och effektiv som möjligt för både elever och lärare. Även om lärarna ansvarar för det pedagogiska innehållet, har de många uppgifter som kräver deras fokus, såsom planering och genomförande av lektioner. Det är här du som klassresurs kommer in som en ovärderlig hjälp.
Arbetet som klassresurs och grundlärare i fritidshem är varierande och dina uppgifter anpassas efter skolans och elevernas behov. Du möter ständigt nya situationer och elever med unika behov, vilket innebär att du får använda din kunskap och kreativitet för att hitta de bästa sätten att stödja dem. Detta innebär att du samarbetar nära inte bara med lärare utan också med fritidspersonal och föräldrar.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning
Eftergymnasial utbildning
Eftergymnasial utbildning Elevassistent eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig
Grundlärare i fritidshem eller elevassistent
Du är trygg i både vana och ovana händelser du blir involverad i. Du har ett mod som ibland behövs för att kunna säga ifrån, och förmågan att skilja på sak och person.
Din förmåga att se en bra lösning på uppkomna problem, genom att tänka i olika banor gör dig till en bra problemlösare. Du gillar att komma med nya ideér och har lätt för att vara en person som gärna tar initiativ.
Du trivs med att skapa nya relationer och förstår värdet av att bibehålla kontakterna. Du tar oftast initiativ i olika sociala sammanhang.
ÖVRIGT
