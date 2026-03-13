Grundlärare i fritidshem
2026-03-13
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Vallsjöskolan är en F-6 skola som ligger centralt i Sävsjö tätort. Skolan har 2 klasser per årskurs. På skolan finns 4 fritidshemsavdelningar. På skolan går ca 325 elever och det arbetar ca 55 personal. På skolan finns ett stort kollegialt stöd då vi handleder, utmanar och lyssnar på varandra. Vi sätter elevens behov i centrum. Vi söker dig som älskar att arbeta med barn och som vill göra skillnad. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad och kreativ lärare i fritidshem som vill skapa en meningsfull fritidsverksamhet för våra elever i en trygg och inspirerande miljö.
Du kommer tillsammans med kollegor ansvara för en av våra fritidsavdelningar. Som lärare i fritidshem tar du ett aktivt ansvar för planering och utvecklingen av verksamheten. Du planerar, genomför, utvecklar och utvärderar arbetet i fritidshemmet tillsammans med kollegorna i arbetslaget. En del av din tjänst kommer även bestå i att ha skolelever i mindre grupp, att vara resurspersonal i klass eller till elever som behöver.
Vi söker dig som
• har god insikt i fritidshemmets uppdrag och utgår från varje elevs behov och förutsättningar i ditt arbete.
• har en god förmåga att skapa tillitsfulla relationer.
• är flexibel och har god samarbetsförmåga.
• är ansvarsfull. - har en vilja att utveckla verksamheten och dig själv.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen/lärarlegitimation som lärare i fritidshem. Du utövar ett tydligt ledarskap och arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och har ett professionellt förhållningssätt.
ÖVRIGT
Tillsvidareanställda medarbetare i Sävsjö kommun är krigsplacerade på sin ordinarie arbetsplats.
I händelse av höjd beredskap, krigsfara eller krig ska medarbetaren komma till sin ordinarie arbetsplats.
Arbetsgivaren har rätt att omplacera medarbetare till en annan arbetsplats inom Sävsjö kommuns organisation om behov skulle uppstå.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
