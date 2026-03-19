Grönyteskötsel av fastigheters utemiljö
Björkehill Entreprenader AB / Trädgårdsanläggarjobb / Ronneby Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Ronneby
2026-03-19
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Björkehill Entreprenader AB i Ronneby
Vi söker medarbetare inom grönyteskötsel
Vill du arbeta utomhus och bidra till att skapa trivsamma och välskötta utemiljöer? Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande person till vårt team på Björkehill.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:
* Gräsklippning
* Trimning av kanter
* Ogräsrensning
* Skräpplockning
* Allmän skötsel av grönytor
Arbetet är varierande och sker utomhus i olika miljöer och på olika platser i Ronneby kommun.
Vi söker dig som:
• Trivs med fysiskt arbete utomhus
• Är noggrann och har öga för detaljer
• Kan arbeta självständigt såväl som i team
• Är ansvarstagande och pålitlig
• Har B-körkort
Vi erbjuder:
• Ett aktivt och varierande arbete.
• Trevliga kollegor och god arbetsmiljö.
• Möjlighet till utveckling inom grönyteskötsel.
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
E-post: mattias@bjorkehill.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Björkehill Entreprenader AB
(org.nr 556141-7923) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mattias Dubois mattias@bjorkehill.se 0700910909 Jobbnummer
9808672