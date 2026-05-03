Grindtekniker - Sekurab
Sekurab bygger och säkrar yttre skydd för företag, industri och samhällsviktig infrastruktur. Verksamheten omfattar områdesskydd, grindar, bommar och tekniska säkerhetslösningar för kunder som ställer höga krav på funktion, säkerhet och driftsäkerhet.
Sekurab är ett nystartat bolag med korta beslutsvägar, högt tempo och ett erfaret team med över 70 års samlad branscherfarenhet. Här finns erfarenheten från de stora aktörerna, men i ett mindre bolag där besluten går snabbare, ansvaret är tydligare och möjligheten att påverka är större.Publiceringsdatum2026-05-03Om tjänsten
Som Grindtekniker ansvarar du för driftsättning, felsökning och service av grindar, bommar och portar. Rollen är teknisk, praktisk och självständig med stort eget ansvar ute hos kund. Fokus ligger på att få systemen att fungera säkert, stabilt och långsiktigt.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat: * Driftsättning av grindar, bommar och portar * Felsökning och felavhjälpning * Service, underhåll och justeringar * Teknisk problemlösning ute i fält * Kundkontakt i samband med service och driftsättning
Arbetet sker i huvudsak självständigt och kräver att du trivs med att ta ansvar för hela uppdraget, från felsökning till färdig lösning.
Arbetet sker där projekten finns, vilket innebär att resor är en naturlig del av rollen. Arbetet kräver att du är bekväm med att periodvis ligga borta i veckorna. Resandet varierar över tid, men förekommer löpande i tjänsten.
Vi söker dig som
Du är engagerad, ansvarstagande och har ett tekniskt driv. Du är nyfiken, lär dig snabbt och motiveras av att förstå hur saker fungerar, lösa problem och utvecklas i din roll.
Du tar ansvar för ditt arbete, arbetar självständigt och har rätt inställning för att driva uppgifter framåt på ett strukturerat och pålitligt sätt. Du är noggrann, lösningsorienterad och trygg i att ta egna beslut i vardagen.Kvalifikationer
• Elutbildning med inriktning lågspänning * Praktisk erfarenhet av arbete med el * Erfarenhet av felsökning, installation eller driftsättning * B-körkort * Svenska i tal och skrift * Förmåga att bli godkänd i säkerhetsprövning
Meriterande
• Erfarenhet av grindar, bommar eller portar * Erfarenhet av servicearbete i fält * Erfarenhet av styrsystem eller automation * Arbete på väg * Heta arbetenÖvrig information
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning Arbetstider: 07.00-16.00 Placering: Nyköping Kollektivavtal: SEKO Väg och ban
Bakgrundskontroll genomförs. Tjänsten kan omfattas av säkerhetsprövning beroende på uppdrag och arbetsplats. Utdrag ur belastningsregistret samt kreditkontroll kan komma att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
Vi erbjuder dig
Sekurab erbjuder en självständig roll med stort eget ansvar, korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka arbetssätt och vardag. Här finns ett erfaret team, ett öppet klimat och ett bolag där rätt beslut tas nära verksamheten.
Bolaget erbjuder friskvårdsbidrag, bra personalförmåner och en arbetsmiljö med högt i tak, stark laganda och stor frihet under ansvar.
Intervju sker löpande så sök redan idag!
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7649614-1977852".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64
)
611 32 NYKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
