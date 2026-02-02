Grillock i Visby i sommar

Matmuren AB / Kockjobb / Gotland
2026-02-02


Bistro Borgen är en livlig pub och restaurang strax innanför Österport i Visby. Vi serverar en street food-inspirerad meny kompletterad med pizza och à la carte. Hos oss finns även musikunderhållning med karaoke på helgerna samt biljard, spel, flipper och shuffleboard - en social mötesplats med hög puls.
Inför sommarsäsongen söker vi nu en kock som även kan stötta vår pizzakock, för att förstärka vårt team under högsäsong. Erfarenhet från liknande arbete är ett krav.

Publiceringsdatum
2026-02-02

Dina arbetsuppgifter
Arbete i restaurang- och pizzakök
Förberedelse och tillagning av mat
Övrigt köksarbete som förekommer i den dagliga driften

Arbetstid
Kvällstid samt helger.
Vi erbjuder
Lön enligt överenskommelse
Möjlighet till ordnat boende
Arbete i en etablerad verksamhet med högt tempo och god laganda

Bistro Borgen ingår i Matmuren, som sedan 1991 har arbetat med mat & nöjen i Visby. Förutom Bistro Borgen driver vi även Frimis Krog, Bistra Harens Medeltidskrog samt en omfattande catering- och eventverksamhet som serverar gäster över hela Gotland.
Välkommen att bli en del av vårt team i sommar!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: jobb@matmuren.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Matmuren AB (org.nr 556401-4370), http://www.bistroborgen.se
Södra Murgatan 53 (visa karta)
621 57  VISBY

Arbetsplats
Bistro Borgen

Jobbnummer
9717436

