Grillkock/Grillbiträde
2025-12-04
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
Kockens i Finspång söker engagerad och kreativ medarbetare!
Är du sugen på att bli en del av ett snabbmatsställe som verkligen gör skillnad? Kockens i Finspång, med nya ägare sedan 2021, har vuxit till en favorit bland både lokalbefolkningen och turister. Vi är stolta över att ha blivit utsedda till "Best Fast Food i Finspång 2024 & 2025" av Restaurant Guru.
Varför jobba hos oss?
Trivsam arbetsmiljö: Vi erbjuder en trevlig och välkomnande arbetsplats där vi värdesätter god service och förstklassig mat.
Utvecklingsmöjligheter: Vi strävar ständigt efter att växa och förbättra oss. Här får du utrymme att vara kreativ och bidra med dina idéer.
Arbetsuppgifter: Hos oss är ingen dag den andra lik! Du kommer att jobba med allt från förberedelser och matlagning (både enklare à la carte och våra populära hamburgare) till servering, ta emot beställningar i kassa, städning och stängning.
Vem är du?
En lagspelare som gillar att jobba tillsammans med andra.
En positiv och glad person med en härlig attityd
Kreativ och idérik, alltid redo att förbättra och utveckla vårt erbjudande.
Goda Svenska kunskaper är ett krav.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig snart!
Ansök nu och bli en del av vårt fantastiska team!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-01-03
E-post
E-post: resat1@live.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gezi AB
(org.nr 559394-6766)
Ekkällevägen 2 (visa karta
)
612 43 FINSPÅNG Kontakt
Resat Cosar Resat1@live.se 0706255898 Jobbnummer
9627997