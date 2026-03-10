Grävmaskinist Stockholm

Bemanning Sverige Byrå AB / Maskinförarjobb / Stockholm
2026-03-10


Vi söker nu en driven duktig erfaren grävmaskinist med minst 4 års erfarenhet för fast anställning.

Publiceringsdatum
2026-03-10

Kvalifikationer
Du är utbildad självgående och har några års erfarenhet som grävmaskinist allround med både hjulare och bandare.
Du är trevlig mot medarbetare och kunder samt personer i din omgivning. Du vill göra rätt för dig och är ansvarsfull och kan ta hand om din maskin.
Du tar eget ansvar och kan arbeta både ensam självgående och i team.
Du kan läsa ritningar och följa anvisningar.

Meriterade:
EBR Kabelförlängning.
ESA
Robust Fiber
Arbete på väg - Sthlm Stad.
C-körkort med YKB
BE-körkort
Övriga utbildningar som har med Schakt & Anläggning att göra.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5807855-1885205".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bemanning Sverige Byrå AB (org.nr 559101-0060), https://jobb.rekryteringstockholm.com
Arenavägen 41 (visa karta)
121 77  STOCKHOLM

Arbetsplats
Rekrytering Stockholm Byrå AB

Jobbnummer
9789159

