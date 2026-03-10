Grävmaskinist Stockholm

Kvalifikationer Du är utbildad självgående och har några års erfarenhet som grävmaskinist allround med både hjulare och bandare. Du är trevlig mot medarbetare och kunder samt personer i din omgivning. Du vill göra rätt för dig och är ansvarsfull och kan ta hand om din maskin. Du tar eget ansvar och kan arbeta både ensam självgående och i team. Du kan läsa ritningar och följa anvisningar.
Meriterade: EBR Kabelförlängning. ESA Robust Fiber Arbete på väg - Sthlm Stad. C-körkort med YKB BE-körkort Övriga utbildningar som har med Schakt & Anläggning att göra. Varmt välkommen med din ansökan!