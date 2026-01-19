Grävmaskinist
2026-01-19
Vi söker erfarna grävmaskinister med minst 3 års vana. Godkänt förarbevis/yrkesbevis är ett krav. Du får gärna ha kunskap av körning med GPS och dylik utrustning. Du skall kunna jobba självständigt såväl som i grupp samt ha en förmåga att tänka logiskt och lösa problem på eget initiativ. Ett stort plus är om du kan bemästra en väghyvel.
Arbetsuppgifterna är varierande från grovschakt till finplanering. Arbetsområdet täcker främst hela Roslagen samt norra Stockholm.
Rådmansö Schaktmaskiner AB är ett väletablerat familjeägt företag beläget i Norrtälje.
Kontor beläget i Norrtälje.
Referens från tidigare uppdragsgivare uppskattas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: info@radmansoschakt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grävmaskinist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rådmansö Schaktmaskiner AB
(org.nr 556921-1286)
Gösvägen 26 (visa karta
)
761 41 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Lars-Åke Karlsson lars-ake@radmansoschakt.se 0708171095 Jobbnummer
9690518