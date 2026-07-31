Gränskontrollanter till Arlanda Flygplats
Polismyndigheten Arlanda Flygplats / Väktarjobb / Stockholm Visa alla väktarjobb i Stockholm
2026-07-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten Arlanda Flygplats i Stockholm
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Arbetsplatsbeskrivning
Vi söker nu Gränskontrollanter till Gränspolisenheten i region Stockholm med placering vid Gränskontrollsektionerna på Arlanda flygplats. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Gränspolisenheten är en regional enhet vid region Stockholm som arbetar med gränskontroller, inre utlänningskontroller, verkställigheter av beslut om avvisning och utvisning, spaning och utredning avseende människosmuggling, brott mot utlänningslagensamt gränsöverskridande internationell grov organiserad brottslighet inom Stockholms län och Gotland. Gränspolisenheten har det regionala ansvaret för internationella kontakter vad gäller bland annat gränspolisfrågor, underrättelser och efterlysningar.
På gränspolisen är du Sveriges ansikte utåt:
• Du är den första person som resenärer träffar vid ankomsten till Sverige.
• Du jobbar med att skydda Sveriges och Schengenstaternas gränser.
• Du jobbar med att förhindra människohandel, smuggling och illegal arbetskraft i samverkan med andra myndigheter.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Polisens arbete vid flygplatsen bedrivs vid två gränskontrollsektioner samt ett lokalpolisområde. Gränskontrollverksamheten bedrivs inom sektionerna. Som gränskontrollant arbetar du underrättelsebaserat och i arbetet ingår bland annat profilering av resenärer och kontroll av resehandlingar för in- och utresande till och från Schengenområdet. Du kommer även att delta i andra insatser inom ramen för Gränspolisenhetens arbete. Utlänningskontroller, ordning och säkerhet bedrivs polisiärt vid lokalpolisområdet, men i nära samverkan med gränskontrollverksamheten.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Svensk gymnasieexamen med godkända betyg i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. (alternativt motsvarande utländsk gymnasieexamen där betygen är översatta och validerade av UHR).
Minst 1 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av heltidsarbete under den senaste femårsperioden (värnplikt räknas som arbetslivserfarenhet).
Mycket goda språkkunskaper, både i tal och skrift, på svenska och engelska (kommer testas).
Förmåga att röra dig obehindrat, då det dagliga arbetet kan vara fysiskt krävande.
B-körkort.
Simkunnig, 200 meter bröstsim (detta behöver styrkas genom intyg i slutet av processen).
Fullgott färgseende (detta behöver styrkas genom intyg i slutet av processen).
Svenskt medborgarskap.
Sökande genomgår tester i svenska, engelska samt geografisk kännedom som är relaterat till Gränspolisenhetens verksamhet. Drogtester kan komma att genomföras under processen.
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av gränskontrollarbete inom EU/Schengen samt genomgått utbildning i gränskontroll vid yttre gräns.
Eftergymnasial utbildning inom exempelvis kriminologi, statsvetenskap, juridik eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant.
God geografisk kännedom (kommer testas).
Genomfört svensk Värnplikt eller GMU.
Beskriv tydligt i din ansökan hur du uppfyller ovan efterfrågade kvalifikationer genom urvalsfrågorna.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som tar ansvar för din uppgift och är strukturerad. Du har lätt för att själv driva dina processer vidare samt kontrollera att inget har lämnats åt slumpen eller missats. Vidare har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Du fokuserar på rätt saker samt behåller ett realistiskt perspektiv. Du har lätt för att arbeta med andra människor, du är delaktig och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Avslutningsvis värdesätter du människors olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Viktig information
Är du en av dem som går vidare kommer du bli kallad till en obligatorisk rekryteringsträff som hålls 20 september och 26 september. Där kommer du få information om rollen som gränskontrollant och få delta på gruppintervjuer och kunskapstest. Observera att deltagande på rekryteringsträffen och godkänt kunskapstest är obligatoriskt för att du ska vara fortsatt aktuell i rekryteringsprocessen. För de som går vidare från rekryteringsträffen så kommer individuella intervjuer att ske v.40-42.
Sim- & färgseendeintyg samt Gymnasiebetyg
Du som blir aktuell för en anställning kommer behöva uppvisa sim och färgseendeintyg senare i rekryteringsprocessen. Dessa intyg är obligatoriska för att bli erbjuden en anställning.
OBS! Endast polisens blanketter gällande Sim- & färgseendeintyg är giltiga i rekryteringsprocessen. Dessa finner ni via annonsen på polisen.se
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Arbetsort: Arlanda flygplats
Arbetstid: Skiftarbete, arbetstiden är förlagd till dygnets alla timmar och året runt
Tillträde: 4 januari 2027
Funktion: GränskontrollantSå ansöker du
Ansökan sker via annonsen på arbetsgivarens hemsida. Följ instruktionerna i annonsen för att skicka in din ansökan.
Polismyndigheten
Polismyndigheten erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polismyndigheten Arlanda Flygplats Kontakt
Rekryterande chef
Fredrik Nyman rekrytering.granskontrollanter@polisen.se 070-214 72 40 Jobbnummer
10016583