Granskare av ideell förening
2026-01-23
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en granskare med god förståelse för föreningsverksamhet, ekonomisk redovisning och rapportering kopplad till kommunala bidrag. Uppdraget innebär att genomföra en extern granskning av en ideell förening där tidigare genomlysning har indikerat behov av stärka rutiner för ekonomisk rapportering samt registrering och uppföljning av bidragsgrundande aktivitetstillfällen.
Du sammanställer resultatet i en avrapportering som kan ge vägledning för fortsatt hantering.
ArbetsuppgifterPlanera och genomföra en extern granskning av föreningens rutiner och efterlevnad av gällande regelverk kopplat till kommunalt stöd.
Bedöma om föreningens ekonomiska redovisning är upprättad på ett korrekt sätt.
Utvärdera om föreningens rutiner är ändamålsenliga för att säkerställa kvalitet i ekonomisk rapportering.
Granska styrelsearbete och styrning, exempelvis hantering av kallelser och protokoll samt hur dokumentation sparas och kan tillgängliggöras.
Bedöma om föreningen har oberoende revisor med relevant kunskap för uppdraget.
Analysera hur styrelsen säkerställer att verksamheten bedrivs enligt normer och regler, inklusive efterlevnad av föreningens värdegrund.
Granska hur föreningen registrerar och följer upp deltagartillfällen som ligger till grund för lokalt aktivitetsstöd.
Leverera skriftlig och muntlig avrapportering med slutsatser och rekommendationer.
KravKunskap om granskningsmetodik.
Förståelse för aktivitetsstöd och kommunala bidrag.
Förståelse för föreningsverksamhet.
