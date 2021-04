Göteborgs härligaste byggföretag söker duktig snickare! - Australian Byggentreprenad AB - Snickarjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Australian Byggentreprenad AB

Australian Byggentreprenad AB / Snickarjobb / Göteborg2021-04-07Om dig:Vi på Australian Byggentreprenad söker fler snickare till vårt härliga team! Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet och som jobbar självständigt. Du arbetar bra i team och är duktig på att lösa problem. Har du ett yrkesbevis som snickare är det starkt meriterande.Du som söker bör vara både svensk- och engelsktalande då stor del av våra konversationer är på engelska.2021-04-07Vi är ett spännande byggföretag med internationell känsla och arbetar med en mängd olika projekt inom entreprenad, nybyggnation samt mot den privata sektorn. För rätt person finns möjligheter att växa inom organisationen för eventuella ledarroller. Vill du vara en del i vårt härliga team och samtidigt utveckla dina färdigheter, skicka oss din ansökan redan idag!Vad kan vi erbjuda dig?Vi tror att det är de anställda som skapar en framgångsrik organisation och därför strävar vi alltid efter att skapa den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare. Vi är kollektivanslutna och betalar avtalsenliga löner och för rätt sökande finns det möjlighet till firmabil. Vi letar efter någon som kan börja arbeta omgående.Skicka ditt personliga brev och CV till hr@australianbygg.se , tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista datum. #jobbjustnuAbout you:We at Australian Byggentreprenad are looking for a new Carpenter to join our organization. We are looking for someone with at least 5 years of experience and who work independently. You work well in teams and are good at solving problems. If you have a professional certificate as a carpenter, it is a strong qualification. You should be both Swedish- and English-speaking as much of our conversations are in English.About us:We are an exciting construction company with an international feeling and work on a wide variety of projects. For the right person there are opportunities to grow within the organization to possible management and team leader roles. So if you are looking to work within a fun environment while also developing your skills, send us your application!What can we offer you?We believe that it is the employees who create a successful organization and therefore we always strive to create the best workplace for our employees. For the right candidate a work car will be provided and salaries are paid according to the union we are signed with. We are looking for someone who can start immediately.Send your cover letter and CV to hr@australianbygg.se and we will contact you as soon as possible. We look forward to hearing from you!Sista dag att ansöka är 2021-05-07Australian Byggentreprenad ABAröds Industriväg 6042243 Hisings backa5675945