Golvslipare

Nockeby Parkett & Entreprenad AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Huddinge
Vi på Nockeby Parkett & Entreprenad AB söker en erfaren golvslipare med fokus på trägolv och parkett. Vi arbetar främst med slipning, ytbehandling och renovering av trägolv hos privatpersoner företag i Stockholmsområdet.

Publiceringsdatum
2026-01-27

Dina arbetsuppgifter
Slipning av parkett- och trägolv
Ytbehandling (olja, hårdvaxolja, lack m.m.)
Reparationer och mindre golvarbeten
Kundkontakt på plats

Vi söker dig som
Har erfarenhet av golvslipning och trägolv
Är noggrann, självgående och ansvarstagande
Har god servicekänsla
Talar svenska , spanska eller engelska
B-körkort är meriterande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: david@nockebyparkett.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nockeby Parkett & Entreprenad AB (org.nr 556818-3577), https://nockebyparkett.se
Betongvägen 2A, Lokal 37 (visa karta)
142 50  SKOGÅS

Arbetsplats
Nockeby Parkett Huvudkontor

Jobbnummer
9706839

