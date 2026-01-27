Golvslipare
2026-01-27
Vi på Nockeby Parkett & Entreprenad AB söker en erfaren golvslipare med fokus på trägolv och parkett. Vi arbetar främst med slipning, ytbehandling och renovering av trägolv hos privatpersoner företag i Stockholmsområdet.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Slipning av parkett- och trägolv
Ytbehandling (olja, hårdvaxolja, lack m.m.)
Reparationer och mindre golvarbeten
Kundkontakt på plats
Vi söker dig som
Har erfarenhet av golvslipning och trägolv
Är noggrann, självgående och ansvarstagande
Har god servicekänsla
Talar svenska , spanska eller engelska
B-körkort är meriterande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: david@nockebyparkett.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nockeby Parkett & Entreprenad AB
(org.nr 556818-3577), https://nockebyparkett.se
Betongvägen 2A, Lokal 37 (visa karta
)
142 50 SKOGÅS Arbetsplats
Nockeby Parkett Huvudkontor Jobbnummer
9706839