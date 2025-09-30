Godmottagning | Lernia | Halmstad
2025-09-30
Är du en noggrann och driven person som älskar att arbeta i ett dynamiskt team? Vår kund i Halmstad söker nu engagerade medarbetare till godsmottagning och packning. Ta chansen att bli en del av ett företag där din insats gör skillnad varje dag.Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Om tjänsten: Som medarbetare inom godsmottagning/packning kommer du att ansvara för att ta emot och kontrollera inkommande leveranser, samt säkerställa korrekt registrering i systemet. Du packar och förbereder varor för vidare distribution enligt fastställda rutiner. Viktigt att arbetsytan hålls organiserad och att tänka på kvalíte. Du bistår med enklare administrativt arbete relaterat till logistikprocessen för att stödja vår kunds dagliga verksamhet.
Om dig
Formell kompetens:Tidigare erfarenhet av godsmottagning är meriterande, liksom grundläggande kunskaper i användning av lagerhanteringssystem. För att trivas i rollen bör du vara noggrann och ha förmåga att arbeta självständigt och på egen hand kunna planera dig dag.
Arbetet är förlagt på dagtid.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Karin Ludvigsson via e-post: karin.ludvigsson@lernia.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
