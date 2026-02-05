Glassäljare Norra Dalarna
2026-02-05
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
Välkommen till din nya arbetsplats - Hemglass. Hos oss värdesätter vi upplevelsen du skapar i ditt kundmöte.
Du kommer träffa dina kunder genom att säga: "Hej! Vad roligt att du kommer ut till mig igen", eller "Vem får bestämma glassinköpet idag?"
Att bjuda på en upplevelse för våra kunder kommer nämligen bli centralt i din nya roll.
Jobbet handlar mycket om att Kajsa 4 år, Erik 82 år och alla däremellan ska möta Hemglassbilen med ett leende. Vi brukar kalla det att vara en glädjespridare.
Vi söker dig som är rapp, verkligen gillar människor och förstår värdet av kundfokus och engagemang, även om det skulle regna en tisdagskväll.
Det är också viktigt att du gillar jobba självständigt eftersom du i praktiken driver en egen butik på hjul.
Hos oss jobbar du eftermiddagar, kvällar och helger. B körkort är ett krav.
Vi vill skapa en upplevelse för våra kunder oavsett ålder. En viktig del i jobbet är att både kunna göra sig förstådd och att förstå. God svenska är därför vårt andra krav.
För oss på Hemglass är det viktigt att du gillar dina kunder, service och försäljning. Centralt för oss är att du är glad, vänlig och engagerad.
Här får du möjlighet att visa din förmåga till initiativ, eget ansvar och social kompetens.
Vi hoppas att detta överensstämmer med dig och dina förväntningar och säger återigen: Välkommen till oss!
Vill du ha kul på jobbet? Då är Hemglass platsen för dig. Vi jobbar med att leverera glädje till hela landet och vi har roligt medan vi gör det.
Hemglass är ett av Sveriges mest igenkända varumärken. Många har en alldeles egen relation till glassbilen och dess välkända melodi. Vill du själv vara en del av detta, ha kul på jobbet och tillsammans med oss göra människor glada? Vilken tur, för då verkar det som du har kommit rätt.
Att vara glassäljare på Hemglass är något alldeles speciellt. När melodin ljuder och du rullar in i ett kvarter möts du av Sveriges alla glassälskare. Med Hemglassbilen som din butik är du efterlängtad av både gammal som ung. Vi brukar säga att det är Sveriges mest uppskattade jobb! Ersättning
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
