Glad & Ambitiös Assistent Sökes Omgående
Kooperativet Vilja / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-04-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kooperativet Vilja i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Lund
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Kooperativet Vilja söker en glad och ambitiös kvinnlig personlig assistent till en trevlig och liten 19-årig kille boende i sitt familjehem i centrala Malmö och korttidsboende 2 dagar/vecka.
Jag är rullstolsburen, men taklift finns. Inga tunga lyft förekommer.
Andra arbetsuppgifter är personlig hygien, medicinering, omvårdnad och sondmatning. Vi söker endast kvinnliga assistenter för detta uppdrag.
Jag behöver stöd när jag kommunicerar med omvärlden så du ska kunna prata och skriva svenska utan problem.
Mina lungor är känsliga så det är viktigt att du inte röker eller använder starka dofter.
Därav sökes endast rökfria assistenter.
Du ska vara noggrann, engagerad, flexibel och ha nära till skratt.
I dagsläget söker jag främst dig som kan jobba helgpass, lördagar 08:00-21:00 eller söndagar 08:00-20:00.
Det finns även möjlighet till extra pass vid sjukdomar eller ledighet.
Samt vid röda helgdagar.
Välkommen att söka tjänsten genom att skicka din ansökan till: albin@kooperativet-vilja.nu
.
Märk din ansökan med "48". Bifoga cv och personligt brev.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan angivet datum. För att bli aktuell för tjänsten behöver du legitimera dig innan vi skriver avtal. Medtag pass eller nationellt id-kort.
Kooperativet Vilja ett litet Kooperativ med 22 medlemmar som värdesätter kvalitativ assistans. För att uppnå detta förespråkar vi en kollegial anda med kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Vi har obligatoriska utbildningar där våra assistenter möts och har kontinuerligt aktiviteter arrangerade för våra medlemmar. Årligen bjuds samtliga anställda in till en gemensam aktivitet. Hälsa och välmående är en förutsättning för att kunna göra ett bra arbete, därför erbjuder vi våra anställda friskvårdsbidrag.
Kooperativet är en IfA godkänd assistansanordnare och följer kollektivavtal mellan Fremia och Kommunal. Som anställd erbjuds du friskvårdsbidrag efter 6 månaders anställning samt kontinuerligt kompetenshöjande utbildningar.
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
E-post: albin@kooperativet-vilja.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "48". Arbetsgivare Kooperativet Vilja
, https://kooperativet-vilja.nu/
211 54 MALMÖ Jobbnummer
9872664