GJ Maskin AB söker Kundmottagare/reservdelssäljare

G J Maskin AB / Inköpar- och marknadsjobb / Lidköping2021-04-15Kundmottagare/reservdelssäljareGJ Maskin i Lidköping är en fullserviceanläggning med ett team på 8 medarbetare som tillsammans erbjuder våra kunder service och reparationer av maskiner och redskap inom lantbruk, skog och entreprenad. Nu behöver vi bli fler och söker en kundmottagare/reservdelssäljare. Är du den vi söker och vill ingå i vårt team?Dina arbetsuppgifterHuvudsakliga arbetsuppgifter är kundmottagning, planering, inbokning av verkstadsuppdrag, uppsökande försäljning, reklamationshantering, försäkringsärenden, reservdelshantering och övriga administrativa arbetsuppgifter. Dina kunder är till största del lantbrukare, entreprenörer och kontakten sker både via telefon och fysiskt över disk. Du är spindeln i nätet och har ett nära samarbete med samtliga avdelningar på anläggningen som består av dina kollegor på verkstad, reservdelar och försäljning. Viss jourtjänstgöring förekommer i säsong.För att du ska lyckas och trivas hos ossVi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av verkstadsplanering och kundmottagning för att lyckas i rollen. Meriterande om du har teknisk förståelse samt erfarenhet och/eller intresse för lantbruk. Som person är du resultat- och relationsinriktad, stresstålig och trivs med att ha många bollar luften då vi periodvis har ett högt tempo.Det är viktigt att du har en god erfarenhet och arbetat i affärssystem, fördel om du har en erfarenhet av Microsoft Office 365 samt har lätt för lära dig nya IT system. Du behärskar Engelska i både tal och skrift.Vad vi erbjuder digFörutom att GJ Maskin erbjuder dig en utvecklande roll i en samhällsviktig bransch i ett familjärt och växande företag med korta beslutsvägar och engagerade medarbetare, får du även möjlighet att påverka och utveckla verksamheten och arbetet! Vi har ett stort fokus på framtiden och vill att alla ska vara med på tåget och känna sig inkluderade.Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, därför är du välkommen med din ansökan redan idag! Har du frågor angående tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta platschef Fredrik Gustavsson på 070-498 91 07 eller HR-ansvarig Fredrika Vilsson på 070-162 88 92.Om arbetsgivarenGJ Maskin AB grundades 1968 och är ett privatägt fullserviceföretag som marknadsför starka, mångsidiga och funktionella produkter inom lantbruk, skog, entreprenad och truckar. GJ Maskins vision är att genom kompetens och erfarenhet generera nöjda kunder och på så sätt vara en ledande kraft på marknaden. Företaget finns etablerat med fullserviceanläggningar i Falköping, Skövde, Lidköping, Ulricehamn, Jönköping och Eksjö och omsätter ca 265 miljoner kronor. Företaget har ca 60 anställda. Företaget är anslutet till kollektivavtal via Motorbranschens Arbetsgivareförbund.2021-04-15Sista dag att ansöka är 2021-05-16G J Maskin ABLindhagsgatan 953140 Lidköping5694282