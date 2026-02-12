GIS-handläggare - sommarjobb
2026-02-12
Vi söker en GIS-handläggare för sommarjobb på samhällsbyggnadsavdelningen, under perioden juni-augusti 2026.
Exakt start- och slutdatum fastställs enligt överenskommelse under rekryteringen.
Tjänsten är placerad i avdelningens mät- och kartgrupp, som har en samordnande roll för geodata och bidrar med stöd och kunskap om geodata och dess användning. Gruppen ansvarar för förvaltning, support och utveckling av kommunens geodataplattform (databas, karttjänster, webbkarta och andra GIS-verktyg) utifrån användarnas behov. Gruppen stöttar även med kravställning och rådgivning kopplat till geodata och det kommungemensamma arbetet med digitalisering, samt avdelningens gemensamma mål om en effektiv digital samhällsbyggnadsprocess. Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Som sommarjobbande GIS-handläggare kommer du att hjälpa oss vidare med den digitala samhällsbyggnadsprocessen och inventera datamängder som kopplas till vår geodataplattform.
Rollen innebär arbete med:
- Digitalisering av data till vårt GIS
- Inventering och kvalitetssäkring av data i vårt GIS
- Kvalitetssäkring av data som läggs in i GIS
- Koppla datamängder från databaser till det geografiska informationssystemet
- Utveckling av den kommunala AI-assistenten SVEA
Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och arbetets innehåll och förutsättningar kan komma att förändras något under perioden. Kvalifikationer
Vi söker dig som har kommit en bra bit in på sin utbildning som ingenjör inom samhällsbyggnad, trafik eller geodata på universitet eller högskolenivå, eller har annan relevant utbildning inom GIS-området som bedöms likvärdig. Du ska ha klarat relevanta kurser på grundnivå inom GIS. Du behöver också ha teoretisk och praktisk kunskap om geografisk informationsteknik samt god svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av geografiska databaser
- erfarenhet av ArcGIS och GEOSECMA/Gaida
- erfarenhet av kommunal geodata
- goda kunskaper i Microsoft Excel
För att passa i rollen och trivas med uppgifterna tror vi att du arbetar strukturerat och självgående. Du behöver också tänka kreativt och gilla att lösa komplexa problem.
Vi erbjuder
Du blir en del av samhällsbyggnadsavdelningen som ansvarar för att förvalta och utveckla vackra, funktionella och hållbara livsmiljöer för dagens och kommande generationers boende och verksamma i Sollentuna. Vi ansvarar för alla delar i samhällsbyggnadsprocessen - från idé till förvaltning. Det ger oss en bra översikt och större förståelse för helheten. Vi tänker nytt och vågar testa!
Vi hoppas att du ska trivas hos oss och få god inblick i vårt arbete och möjlighet att utvecklas tillsammans med oss. Din arbetsplats blir i Turebergshuset vid Sollentuna station mitt i centrum. Det är goda kommunikationer hit. Det kommer att finnas möjlighet[CP1] till distansarbete när verksamheten så tillåter.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/46". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Kontakt
Ann-Christine Holmer 0857921000 Jobbnummer
9737966