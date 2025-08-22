GIS Samordnare
2025-08-22
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 5+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Uppdragsbeskrivning
Uppdraget omfattar geodatasamordning, geodatahantering, produktion av molnbaserade (ArcGIS-online) kartapplikationer och kartproduktion inom anläggningsprojekt. Efterfrågad resurs ska agera sakkunnig och vara väl insatt i tillståndsprocessen gällande infrastrukturprojekt med särskilt fokus på krafttransmission. Resursen ska också ge förslag på hur projekten kan utveckla användning av geografisk information och fungera som en drivande motor mellan projektens behov och GIS/Geodatafunktionen funktionen hos kund, med syfte att utveckla projektens GIS/Geodataanvändning.
Roll och ansvar
Vara sakkunnig i GIS/Geodatafrågeställningar vid infrastrukturprojekt.
Se till helheten av projektens behov av geografisk information.
Samordna GIS-arbete inom projekten och skapa samt ajourhålla underlag och applikationer i Svenska kraftnäts molnbaserade samarbetsplattform (ArcGIS Online) för geodata.
Ansvara för att filbaserad lagringsstruktur av GIS-relaterad information och/eller leveranser upprättas i befintligt samarbetsstöd för arbetsmaterial samt att strukturen underhålls och att rätt behörighet för användning av information tillsätts och säkerställs.
Sammanställa, analysera, anpassa och presentera geodata efter behov.
Producera kartor för avsett ändamål utifrån befintliga mallar.
Vara kontaktperson mot Geodatafunktionen på Svenska kraftnät för att framhålla projektens behov av underlag och funktioner.
Beställa och inhämta geodata från andra aktörer vid behov och säkerställa rätten för nyttjande av geodata.
Föra en kontinuerlig och proaktiv dialog med projekten för att analysera behov samt planering.
Delta vid projektrelaterade möten vid behov.
Driva frågor självständigt och identifiera projektens behov efter dialog med projekten och med Geodatafunktionen hos kund. I arbetet ingår även att kommunicera och lyfta behov och arbetssätt för att möjliggöra strömlinjeformning, återanvändning och effektivisering hos kund.
Delta i Svenska kraftnäts samordningsmöten för GIS-samordnare.
1. Kvalificerad yrkesutbildning inom GIS. GIS-ingenjörsutbildning eller universitetsutbildning med GIS-inriktning, eller dokumenterad arbetslivserfarenhet som SVK bedömer vara motsvarande.
2. Konsulten ska ha 2 års dokumenterad erfarenhet av ESRIS mjukvaruplattform, både som klientverktyg och som plattform för distribuerade karttjänster över internet
3. Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet inom GIS och Geodata.
4. Minst 3 års erfarenhet av GIS-samordning inom infrastrukturprojekt, där stöd till tillstånd, markåtkomst samt projektering varit del av uppdraget. Uppdraget ska ha utförts under de senaste 3-5 åren.
5. Minst 3 års erfarenhet av att självständigt driva och se behov av GIS/Geodata i projekten genom att etablerad dialog och återkoppling.
6. Konsulten skall behärska svenska språket flytande i tal och skrift.
Merit:
1. Konsulten har mer än 4 års dokumenterad erfarenhet av ArcGIS Online (ESRIS) och arbetat med granskningsflöden i systemet. Referenser kan komma att efterfrågas.
2. Minst 5 års erfarenhet av GIS-arbete för projekt inom infrastruktur i storleksordning 1mrd kr, där stöd och koordinering med interna och externa leverantörer varit en stor del av uppdraget. Främst samordning av indata för tillstånd, markåtkomst och projektering. Referenser kan komma att efterfrågas.
3. Konsulten har arbetat med kravhantering för åtgärdsplan för mark och vatten enligt AMA AF. Referenser kan komma att efterfrågas.
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
