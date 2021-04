Gipstekniker - Capio Sverige AB - Undersköterskejobb i Stockholm

Capio Sverige AB / Undersköterskejobb / Stockholm2021-04-06Capio S:t Görans Sjukhus ingår i en av Europas ledande vårdkoncerner, Ramsay Santé, och är det första och enda privat drivna akutsjukhuset i Sverige. Sjukhuset är centralt beläget på Kungsholmen i Stockholm och har cirka 2 300 anställda, 340 vårdplatser och vi tar emot drygt 290 000 besök om året. Tidningen Dagens Medicin har utsett Capio S:t Görans Sjukhus till "Bästa mindre sjukhus 2019".Vår vision är att driva framtidens sjukvård, att ge bättre vård genom att lära, utmana och förnya. Våra värderingar är "Du är viktig - din åsikt gör skillnad", "Vi är nyfikna och modiga" och "Vi vill alltid bli bättre". Vi har en attraktiv poänglönemodell, "S:t Göranmodellen", och erbjuder en mängd förmåner för medarbetare via vår förmånsportal Benify, bland annat friskvårdsbidrag på 3 000 kr/år och tillgång till ett gratis gym. Vi kan även erbjuda nybyggda personalbostäder nära sjukhuset.2021-04-06Vi söker dig som är utbildad gipstekniker och vill jobba i ett kunnigt team på Ortopedmottagningen, Capio st Görans sjukhus.Som gipstekniker på Ortopedmottagningen kommer du självständigt hantera gipsbehandling samt annan adekvat behandling/ortoser vid ortopediska åkommor och frakturer. I din roll ingår att bevaka nyheter och utveckling inom området och den egna verksamheten, att kontinuerligt hålla i genomgångar/intern utbildning och handledning för kollegorna samt ha uppdaterade kunskaper i gipshantering och ortosbehandlingar.I ditt arbete ingår också att assistera med gipsbehandlingar vid polikliniska operationer samt sedvanlig mottagningsverksamhet inom OrtopediVi söker dig som är utbildad gipstekniker och som utmanas av att självständigt hitta lösningar för våra patienter som behöver gips eller ortosbehandlingar.Du ska trivas med fysiskt omväxlande arbete i ett växlande tempo. Du trivs med att jobba tillsammans med andra professioner och vill sprida och dela med dig av dina erfarenheter för ökad kunskap på enheten gällande ditt specialområde. Du ska vilja utveckla verksamheten tillsammans med kollegor och andra tvärprofessionella team. Samarbete, nyfikenhet och flexibilitet är en självklarhet för oss, därför vill vi att det ska vara det för dig med!Du har tidigare erfarenhet av akut ortopedi, gipsteknik samt hanteringsförfarande gällande ortoser. Du ska vara intresserad av att arbeta med sedvanlig mottagningsverksamhet och även intresse av sårbehandlingar och omläggningar då det ingår i arbetsuppgifterna.Vi ser gärna att du har erfarenhet av journalsystem Cambio Cosmic.Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!Capio - Nordens största privata vårdgivareCapios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här - idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan - en individ i taget!Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information, besök capio.se.Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: enligt överenskommelse Tillsvidareanställningindividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-05-06Capio Sverige AB5674439