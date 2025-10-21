Geoteknisk Specialist
2025-10-21
Vi söker en Geoteknisk Specialist till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Arbetsuppgifter - Geoteknisk Specialist
Arbetet som geoteknisk specialist innebär att bistå projektledningen i frågor som rör teknikområdet, samt att ta ett samlat ansvar för de arbetsuppgifter och frågeställningar som uppkommer inom detta område.
Huvudsakliga uppgifter:
Bidra till att säkerställa att produkt- och funktionskrav uppfylls.
Följa upp att Trafikverkets egna leveranser håller tillräcklig kvalitet.
Säkerställa att leverantörers produkter och funktioner håller avtalad kvalitet.
Stötta i kontraktsdiskussioner och vid eventuella reklamationer.
Bevaka att levererade handlingar följer lagkrav, interna bestämmelser och gällande arbetssätt.
Ge stöd i prioritering av kritiska moment och tekniska ställningstaganden.
Ge råd, stöd och instruktioner vid tekniska problemlösningar till projekteringsledare och projektledare.
Aktivt uppmärksamma projektledningen på identifierade risker.
Säkerställa att riskbehandlingsåtgärder inom teknikområdet genomförs:
Om åtgärderna ligger på konsulten - kontrollera och följa upp via teknikmöten.
Ansvara för att punkter i beställarens kontrollplan som rör det egna teknikområdet kontrolleras.
Utföra mottagningskontroller av tekniska handlingar inom det egna specialistområdet.
Företräda Trafikverket vid teknikmöten med leverantörer inom teknikområdet.
Säkerställa att minnesanteckningar finns från teknikmöten där man deltagit.
Tilläggsuppgifter (vid behov):
Uppdraget kan även omfatta fortsatt stöd till projektledningen med:
Framtagande av handlingar (t.ex. AF-dokument, kontrakt m.m.) inför entreprenadupphandling.
Kontroll under byggskedet för att säkerställa att entreprenörens bygghandlingar uppfyller ställda krav.
Styrning och uppföljning kopplat till byggskedet.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst 15 års yrkeserfarenhet inom expertområdet geokonstruktion och geoteknik. Minst 10 års erfarenhet av arbete som entreprenörens geotekniker i byggskedet (som anställd och/eller konsult). Erfarenhet som geotekniker, geokonstruktör och/eller granskare av geotekniska handlingar enligt Trafikverkets tekniska regelverk i minst 10 väg- eller järnvägsprojekt i produktionsskede under de senaste 10 åren. Dokumenterad erfarenhet av granskning och bedömning av FEM-beräkningar. Dokumenterad erfarenhet av oberoende granskning (så kallad GK3-granskning).
Meriterande
För beställaren är det ett mervärde att konsulten har god förmåga att agera som företrädare för Trafikverket på ett ansvarsfullt och förtroendeingivande sätt. För beställaren är det även ett mervärde att konsulten har god förmåga att hantera geotekniska problem. Publiceringsdatum2025-10-21Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
