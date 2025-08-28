Generell intresseansökan
Vi ser fram emot din ansökan!
Är du intresserad av att arbeta hos oss på Raoul Wallenbergskolorna?
Raoul Wallenbergskolorna (RWS)är en friskolekoncern under stark utveckling. Vår verksamhetsidé är att erbjuda elever och vårdnadshavare en sammanhållen skolgång från förskola till grundskolans årskurs 9 och så småningom även gymnasium. Vårvisionär"att bidra positivt till utveckling av svensk skola och därmed Sverige"och vi vill vara en positiv kraft i den framtida samhällsutvecklingen, både lokalt och nationellt. RWS har en klar värdegrund och vi inspireras av Raoul Wallenberg och hans gärning. Ledorden ärärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft.Vi arbetar dagligdags för att dessa ledord skagenomsyra allt som sker i våra skolor.
Vi rekommenderari första hand att att du ansöker när vi har en tjänst publicerad som passar dig. Men om det inte finns någon passande annons ute för tillfället så kan du skicka in en intresseansökan till oss. I din ansökan vill vi att du motiverar varför du vill arbeta just hos oss samt skriver tydligt vilken befattning du är intresserad av och vilken skola eller förskola du vill arbeta på.
RWS består idag av tretton förskolor och sju grundskolor i Bromma, Ekerö, Haninge, Lidköping, Mariehäll, Sigtuna, Skokloster, Knivsta, Nynäshamn, Skövde, Solna, Upplands Väsby och Uppsala men har en plan för att ytterligare etablera fler enheter. I vårt utvecklingsarbete strävar vi efter att skapa framstående verksamheter. Målet är givetvis att på bästa tänkbara sätt rusta våra barn och unga för framtiden. För oss är det en framgång för lärandet att inkludera fysisk aktivitet i verksamheten.
Vi behåller din ansökan i tre månader och sedan inaktiveras den. Du kommer dock ligga kvar i vår databas och vara sökbar i 2 år.
Läs mer om oss på:www.raoulwallenbergskolan.se
