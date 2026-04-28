Gdpr-Koordinator
2026-04-28
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Vi söker dig som har gedigen kunskap och erfarenhet av GDPR och dataskyddsarbete inom offentlig verksamhet. I Kalmar erbjuder vi en central och strategiskt viktig roll som GDPR-koordinator, med uppdrag att samordna och utveckla kommunens dataskyddsarbete på ett enhetligt och hållbart sätt.
Tjänsten är placerad under kommunens säkerhetschef och tillhör Kommunledningskontoret. Du kommer bland annat ha ett nära samarbete med din kollega som ansvarar för informationssäkerhet. Du blir en del av en bred säkerhetsverksamhet med ansvar för beredskap, säkerhetsskydd, informationssäkerhet och brottsförebyggande arbete. Vi arbetar nära kommunens bolag och förvaltningar och driver ett kommungemensamt säkerhetsarbete. Våra lokaler ligger centralt i Kalmar, med möjlighet till både härliga promenader och ett uppfriskande lunchdopp.
Arbetsuppgifter
Tjänsten är en del av Kalmar kommuns långsiktiga satsning på att stärka och tydliggöra arbetet med dataskyddsförordningen, med målet att det ska vara lätt att göra rätt. Det innebär att du behöver ha god förmåga att omsätta lagstiftning till praktiskt stöd, styrning och vägledning på övergripande nivå. I rollen som GDPRkoordinator kommer du att:
* ge stöd och rådgivning till kommunens förvaltningar och bolag
* leda och utveckla kommunkoncernens GDPRnätverk
* samordna och följa upp GDPRarbetet på koncernnivå
* bidra till styrdokument, rutiner och utbildningsinsatser
* säkerställa att kommunens arbete är enhetligt, systematiskt och rättssäkert
GDPR-nätverket blir en central arena för samverkan och för att rikta och prioritera dataskyddsarbetet inom hela organisationen. Rollen innebär att leda och driva arbetet framåt utan formellt personalansvar därför tror vi att du trivs med att ta på dig en ledarroll.
Du som söker har relevant högskoleutbildning, exempelvis inom juridik, informationssäkerhet, statsvetenskap eller motsvarande flera års erfarenhet av arbete med GDPR och dataskydd. Det är meriterande om du har erfarenhet från kommunal eller annan politiskt styrd organisation.
Vi söker dig som är trygg i din kompetens och tycker om att ta ansvar. Du är strukturerad, noggrann och har lätt för att skapa förtroende. Samtidigt är du nyfiken och lösningsorienterad- med förmåga att väga juridiska krav mot verksamheternas behov.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320105".
