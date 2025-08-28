Gatuarbetare
2025-08-28
Drift- och Underhåll Tekniska är en del av kommunens tekniska verksamhet Drift & underhåll, Kommunstyrelsförvaltningen.
Vår enhet söker en gatuarbetare med erfarenhet, engagemang och arbetsmoral.Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en medarbetare som har C-körkort samt kompetens och vana av att arbeta med tyngre fordon såsom bland annat lastmaskin, väghyvel, lastbil och sopmaskin eller erfarenhet vi bedömer som likvärdig.
Tjänsten innefattar maskinkörning men andra arbeten såsom röjning för hand, montering av skyltar och andra arbeten som ingår i skötseln av kommunens gator förkommer också. Vi söker dig som kan arbeta självständigt och inte är rädd för att ta egna initiativ men som också har förmågan att samarbeta med andra för att lösa uppdragen i arbetet på bästa sätt.
Kontakt med kommunens medborgare är en naturlig del av arbetet där du förväntas ha ett professionellt bemötande och social kompetens.
Förekommande arbeten inom verksamheten är till exempel vägunderhåll såsom skötsel av grusvägar, röjningsarbeten, vägslåtter, sopning av gator, vinterväghållning och mindre anläggningsarbeten samt även vara en resurs till våra andra verksamheter inom Drift och Underhåll. Du kommer också vara en del av verksamhetens beredskapsorganisation som är bemannad året om.Kvalifikationer
Minst B96-körkort och APV-utbildning, nivå1-2, är ett krav.
Erfarenhet från entreprenadarbete ser vi som en viktig meriterande kompetens.
Du behärskar även det svenska språket väl i tal- och skrift.
Meriterande är även:
C-kort
Utbildning för hjullastare med godshantering
YKB-utbildning
ADR-utbildning
Intyg för motorkap
Intyg för motorsåg
Intyg för röjsåg
Utbildning liftarbete
Vi söker en serviceinriktad person med en bra inställning för att bidra till en hel och ren kommun.
Om arbetsplatsen
Du utgår från vår anläggning i Tubbaryd men jobbar i hela kommunen.
Totalt är vi ca 35 personer som utgår från Tubbaryd alla i Drift- och Underhåll med olika ansvar såsom verkstad, tomtservice, marin, park, naturområden och gata.
Information om tjänsten
Tillsvidaretjänst, provanställning kan komma att tillämpas. Sysselsättningsgrad heltid, 40 tim./vecka.
Som tillsvidareanställd inom Karlshamns kommun så får du tillgång till vår Personalklubb som erbjuder friskvårdsaktiviteter, föreläsningar, medlemsrabatter m.m.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp id-handling: pass eller nationellt id-kort.
Upplysningar om tjänsten
Enhetschef Drift & Underhåll Teknik, Torbjörn Persson, 0454-810 15
Kommunal, tfn 0454-811 91
Sista ansökningsdag
2025-09-21
Besök gärna Så jobbar vi med rekrytering - Karlshamns kommun Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning.
En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
