Gårdsarbete värphöns
2025-10-28
Om jobbet
Vi söker dig som vill arbeta med lantbruksdjur och trivs med ett tufft och varierande arbete! På vår gård behöver vi nu förstärkning i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
Daglig skötsel och tillsyn av värphöns
äggpackning
Städning och utgödsling
Enklare reparationer och underhåll på gården
Ensamarbete förekommer - du behöver vara självgående och ansvarstagandeOm tjänsten
Tillsvidareanställning (alltid 6 månaders provanställning till en början)
Start: Omgående
Arbetstid: enligt kollektivavtal
Lön: Enligt Kollektivavtal
Vi söker dig som:
Har ett intresse för lantbruksdjur
Är praktiskt lagd och redo för ett fysiskt arbete.
Har förmågan att arbeta självständigt och ta ansvar
Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men inget krav
Kan flytande svenska eller engelska
Helgarbete förekommer.
arbetstiden är 07:00-16:00
Låter detta som något för dig? skicka din ansökan med CV till mf@swedegg.se
Som första steg kommer vi att skicka ett frågeformulär till dig. Därefter kontaktar vi aktuella kandidater för intervju baserat på svaren från de sökande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Epost
E-post: mf@swedegg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Örkelljunga". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedegg AB
(org.nr 556583-4768)
286 91 ÖRKELLJUNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örkelljunga Jobbnummer
9578637